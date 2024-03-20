Кулеба наступного тижня відвідає Індію, — Reuters

Це буде перший візит глави МЗС України до Індії з початку повномасштабного вторгнення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Індію наступного тижня, щоб заручитися підтримкою української "формули миру", пише Reuters з посилання на індійських високопосадовців.

Це перший візит глави МЗС України до Індії з початку повномасштабного вторгнення.

Як зазначає агенство, Нью-Делі традиційно мав тісні економічні та оборонні зв’язки із Кремлем і утримався від критики Росії за її вторгнення в лютому 2022 року, натомість збільшивши закупівлю російської нафти до рекордного рівня.

За словами одного із посадовців, який говорив на умовах анонімності, візит Дмитра Кулеби відбудеться на запрошення його індійського колеги Субрахманьяма Джайшанкара після телефонної розмови між Моді та президентом України Володимиром Зеленським на початку року, сказав один з посадовців.

Інший високопосадовець додав, що окрім переговорів з індійськими офіційними особами, Кулеба також має намір "переглянути індійсько-українську міжурядову комісію", а саме комісію, якій доручено підтримувати економічні, культурні та технологічні зв’язки двох країн.

Міністерство закордонних справ Індії не відповіло на запит про коментар. За словами джерел, офіційне оголошення про візит очікується наступного тижня.

Reuters додає, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну, щоб привітати його з перемогою на виборах. В заяві Індійського уряду йдеться, що Моді підтвердив "послідовну позицію Індії на користь діалогу та дипломатії як шляху вперед" в українській кризі.