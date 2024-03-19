Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
ГоловнаПолітика

Порошенко передав понад тисячу FPV-дронів одразу 10 бригадам і батальйонам

Партія допомоги армії сягнула 24 млн грн, зазначив політик.

Порошенко передав понад тисячу FPV-дронів одразу 10 бригадам і батальйонам
Порошенко привіз допомогу військовим
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко привіз велику партію техніки на східний фронт. Допомогу від Фонду Порошенка отримали представники одночасно 10 бригад і батальйонів. Більше тисячі FPV-дронів отримали підрозділи, які воюють на найгарячіших ділянках фронту – десантники, розвідники і піхотинці, повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

Допомога бійцям
Фото: eurosolidarity.org
Допомога бійцям

Бригади посилили й автотранспортом, зазначають там, вантажівками DAF YA, DAF Leyland, пересувними авторемонтними майстернями, мікроавтобусом Mercedes Sprinter, прально-душовим комплексами. Загалом ця партія допомоги армії «потягнула» на 24 млн грн.

«В одному місці, десь на Сході, з’їхалися військові з різних бригад Сухопутних та Десантно-штурмових військ. Це — наша рутинна щотижнева робота, яку здійснює «Фонд Порошенка» та ГО «Справа Громад», – пояснив експрезидент.

«Для 28 і 47 ОМБр пригнали 4 вантажівки DAF YA. А за кермо Mercedes Sprinter сядуть військові із 22 окремої механізованої бригади. Їх ми доукомплектували й двома прально-душовими комплексами», – розповідає Порошенко.

Петро Порошенко з військовими
Фото: eurosolidarity.org
Петро Порошенко з військовими

3 вантажівки DAF LayLand отримують бійці Окремої Президентської бригади. На базі DAFiв зроблені й пересувні авторемонтні майстерні, які доводитимуть техніку до ладу просто на лінії зіткнення.

Загалом кількість вантажівок DAF LayLand, DAF YA, Foden, які Порошенко передав у ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, сягнула 500 одиниць.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies