Порошенко передав понад тисячу FPV-дронів одразу 10 бригадам і батальйонам

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко привіз велику партію техніки на східний фронт. Допомогу від Фонду Порошенка отримали представники одночасно 10 бригад і батальйонів. Більше тисячі FPV-дронів отримали підрозділи, які воюють на найгарячіших ділянках фронту – десантники, розвідники і піхотинці, повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

Фото: eurosolidarity.org Допомога бійцям

Бригади посилили й автотранспортом, зазначають там, вантажівками DAF YA, DAF Leyland, пересувними авторемонтними майстернями, мікроавтобусом Mercedes Sprinter, прально-душовим комплексами. Загалом ця партія допомоги армії «потягнула» на 24 млн грн.

«В одному місці, десь на Сході, з’їхалися військові з різних бригад Сухопутних та Десантно-штурмових військ. Це — наша рутинна щотижнева робота, яку здійснює «Фонд Порошенка» та ГО «Справа Громад», – пояснив експрезидент.

«Для 28 і 47 ОМБр пригнали 4 вантажівки DAF YA. А за кермо Mercedes Sprinter сядуть військові із 22 окремої механізованої бригади. Їх ми доукомплектували й двома прально-душовими комплексами», – розповідає Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org Петро Порошенко з військовими

3 вантажівки DAF LayLand отримують бійці Окремої Президентської бригади. На базі DAFiв зроблені й пересувні авторемонтні майстерні, які доводитимуть техніку до ладу просто на лінії зіткнення.

Загалом кількість вантажівок DAF LayLand, DAF YA, Foden, які Порошенко передав у ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, сягнула 500 одиниць.