Нацгвардієць "Дронго": ротацій недостатньо, людям треба рік-два відпочити від війни

Під час ротації звичайний солдат може відпочити 10-15 днів, однак якщо йдеться про офіцера, то в нього не буле повноцінної відпустки.

Військові, які зараз перебувають на фронті, дуже потребують відпочинку. І для цього потрібна саме демобілізація хоча б на рік, а не лише регулярна ротація.

Таку думку висловив боєць Нацгвардії Дмитро Курилович з позивним "Дронго" у новому випуску проєкту "Станція Краматорськ", який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та Укрінформ.

"Дронго" нагадав, що люди, які пішли на службу на початку повномасштабного вторгнення Росії, були добровольцями, вони повністю змінили своє життя, і після важких двох років на війні їм вкрай необхідний відпочинок.

"Люди, які прийшли 24 лютого, були добровольцями. Вони будували свої плани на життя – сім'я, родина, бізнес. Вони все залишили і прийшли воювати. Вони не просто змінили своє ставлення, вони змінили своє життя задля країни. Комусь це нецікаво, хтось думає "нехай вони воюють, а я не буду". Люди просто віддали все і хочуть повернутися, кожен хоче бути вдома з сім'єю. У них перевернувся весь світ. Кожен хоче, щоб нас поміняли і ми відпочили вдома хоча б рік. Щоб мене просто ніхто не чіпав – нікуди не їздити, нічого не робити. Нехай інші трошки попрацюють", – сказав військовослужбовець.

Водночас він аргументував, чому ротації не можуть вважатися повноцінним відпочинком для військового, і потрібна саме демобілізація хоча б на певний час.

"Краще демобілізація. Я дав би людині рік-два відпочити після війни. Щоб вона могла вільно виїхати з території України, відпочити, повернутися і далі виконувати свій обов'язок. Якщо виїхати на ротацію, ти приїжджаєш сюди, начебто на три місяці ротація. Поки ти здаєш повністю майно, пройде тиждень-два часу, а то й більше. Якщо це командир роти, на ньому стільки майна, що він буде місяць його здавати. Потім відпустка дається на 15 діб. Під час відпустки тебе ще можуть викликати в частину, якщо щось там не здано, щось треба підписати, і так далі. Потім ти приїжджаєш і приймаєш обов'язки та майно. Проходить ще два тижні. І ще є два-три тижні на підготовку до виїзду, тобто злагодження", – розповів він.

За словами "Дронго", під час ротації звичайний солдат може відпочити 10-15 днів, однак якщо йдеться про офіцера, то в нього не буле повноцінної відпустки.

Дмитро Курилович з позивним "Дронго"

Герой цієї програми Дмитро Курилович з позивним "Дронго" – колишній старший стрілець у складі Нацгвардії, зараз є водієм-санітаром першої президентської бригади імені Петра Дорошенка "Буревій" у шостому батальйоні оперативного призначення "Грім". Брав активну участь у Євромайдані, де вступив у "Правий сектор". У 2014 році після загибелі батька на фронті пішов служити у добровольчий корпус. Був залучений у боях за Слов'янськ, Широкине, Павлопіль, Щастя. У перші дні повномасштабного вторгнення пішов до війська добровольцем у складі Національної гвардії. Захищав Київщину, Харківщину, був одним з тих, хто звільняв Святогірськ та Лиман на Донеччині. За час служби неодноразово отримував поранення та контузії. Зараз проходить лікування та реабілітацію.

Нагадаємо, наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон про звільнення в запас строковиків після завершення терміну служби під час воєнного стану. Закон встановлює, що під час мобілізації і воєнного стану строковики, термін військової служби яких закінчився під час воєнного стану та службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються в запас. Вони не можуть бути призвані на службу під час мобілізації впродовж 12 місяців з дня звільнення в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу.