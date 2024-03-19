Стефанчук закликав учасників Дунайської ініціативи ЄС не визнавати результати виборів в РФ

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук виступив на конференції спікерів Стратегії ЄС щодо Дунайського регіону і закликав країни-учасниці ініціативи не визнавати результати виборів у Росії.
Про це він повідомив у фейсбуці.
"У своєму виступі наголосив, що росія намагається цинічно розтоптати загальноприйняті правила й норми, а останнім прикладом тотальної зневаги до свободи вибору, свободи слова та територіальної цілісності й суверенітету України стали так звані «президентські вибори» у росії. Це були "вибори без вибору", – написав Стефанчук.
Він назвав вибори на окупованих територіях України цинічними і наголосив, що свобода й демократія в Росії відсутні, тому вони не можуть бути визнані жодною державою світу чи міжнародною організацією.
"І я закликав учасників Конференції бути єдиними та солідарними, бо вибір задурманеного пропагандою російського населення не був ані вільним, ані чесним, ані правовим", – додав голова ВР.
- На "виборах" президента Росії очікувано переміг Володимир Путін, який тепер правитиме росіянами п'ятий термін до 2030 року. Оголошені російською владою підрахунки 99,7% протоколів кажуть, що Путін отримав найбільший відсоток голосів за всі терміни – понад 87%, пише російськомовне бюро Радіо Свободи. Як насправді – невідомо, оскільки на цих виборах не було міжнародних спостерігачів, і навіть для російських спостерігачів можливості були значно обмежені.
- Так звані вибори Росія вирішила провести і на окупованій українській території. Цей процес не мав нічого спільного з демократичним волевиявленням.
- Вибори Росія проводила цілих три дні. Президент Євроради Шарль Мішель "привітав" Путіна з "перемогою" ще в перший день голосування. “Ні опозиції. Ні свободи. Ні вибору”, − зазначив політик.