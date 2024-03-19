Стефанчук закликав учасників Дунайської ініціативи ЄС не визнавати результати виборів в РФ

Він заявив, що у РФ немає демократії і свободи, тому вибори не можуть бути визнані жодною державою світу чи міжнародною організацією.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук виступив на конференції спікерів Стратегії ЄС щодо Дунайського регіону і закликав країни-учасниці ініціативи не визнавати результати виборів у Росії.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"У своєму виступі наголосив, що росія намагається цинічно розтоптати загальноприйняті правила й норми, а останнім прикладом тотальної зневаги до свободи вибору, свободи слова та територіальної цілісності й суверенітету України стали так звані «президентські вибори» у росії. Це були "вибори без вибору", – написав Стефанчук.

Фото: Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук на конференції Дунайської ініціативи

Він назвав вибори на окупованих територіях України цинічними і наголосив, що свобода й демократія в Росії відсутні, тому вони не можуть бути визнані жодною державою світу чи міжнародною організацією.

"І я закликав учасників Конференції бути єдиними та солідарними, бо вибір задурманеного пропагандою російського населення не був ані вільним, ані чесним, ані правовим", – додав голова ВР.