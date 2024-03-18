Стефанчук зустрівся із австрійською делегацією: "Вдячний за солідарність з Україною"

Під час зустрічі говорили про ситуацію на фронті, нагальні потреби у гуманітарній сфері та допомогу від Австрії.

Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук зустрівся із із Президентом Національної Ради Австрії Вольфгангом Соботкою. Обговорили, зокрема, ситуацію на фронті, гуматарну підтримку та продовольчу безпеку.

Про це Стефанчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Подякував за запрошення на парламентський Саміт Стратегії ЄС щодо Дунайського регіону. Дуже важливо, щоб у межах співпраці у Дунайському форматі ми спільно давали адекватну реакцію на злочини росії, скоєні у регіоні", – зазначив Стефанчук і подякував Австрії за солідарність з Україною.

Також сторони обговорили ситуацію на фронті та важливість своєчасної оборонної підтримки України міжнародними партнерами.

"Приділили увагу руйнуванню цивільної інфраструктури внаслідок російської збройної агресії. І у цьому контексті обговорили нагальні потреби у гуманітарній сфері та ту допомогу, яку може надати Австрія", – повідомив голова Верховної ради.

Зазначається, що сторони приділили особливу увагу продовольчій безпеці.

"Дякую Австрії за підтримку ініціативи «Зерно з України». Акцентував, що ми й надалі готові робити свій внесок у подолання проблеми голоду у світі", – написав Стефанчук.

Він подякував Австрії за чітку позицію щодо "повної підтримки рішення про початок переговорів з Україною про вступ в ЄС".

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