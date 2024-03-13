Австрія оголосила двох працівників посольства Росії персонами нон грата

Раніше ЗМІ повідомили, що ексголова МЗС Австрії Карін Кнайсль нібито мала допомагати в отриманні інформації зі свого відомства.

МЗС Австрії оголосило персонами нон грата двох працівників посольства Росії, оскільки їхня діяльність "несумісна з дипломатичним статусом".

Про це повідомляє видання Heute з посиланням на австрійське МЗС .

Австрійське дипломатичне відомство зазначило, що двох працівників посольства Росії оголосили "небажаними особами" відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Росіяни мають виїхати з Австрії до 19 березня включно.

МЗС Австрії пішло на такий крок після повідомлень у ЗМІ про те, що Росія може використовувати своїх дипломатів для розвідувальної діяльності.

У матеріалі повідомлясь, що 23 акредитовані при російському посольстві дипломати в останні роки були залучені до розвідувальної діяльності. В свою чергу, ексголова МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка нині живе в Росії, нібито мала допомагати в отриманні інформації зі свого відомства.

Водночас, МЗС Австрії заявило у коментарі Die Presse, що цей план за участі Кнайсль не вийшов за межі "стадії планування".