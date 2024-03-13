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Австрія оголосила двох працівників посольства Росії персонами нон грата

Раніше ЗМІ повідомили, що ексголова МЗС Австрії Карін Кнайсль нібито мала допомагати в отриманні інформації зі свого відомства.

Австрія оголосила двох працівників посольства Росії персонами нон грата
Австрія висилає двох працівників посольства Росії

МЗС Австрії оголосило персонами нон грата двох працівників посольства Росії, оскільки їхня діяльність "несумісна з дипломатичним статусом".

Про це повідомляє видання Heute з посиланням на австрійське МЗС .

Австрійське дипломатичне відомство зазначило, що двох працівників посольства Росії оголосили "небажаними особами" відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Росіяни мають виїхати з Австрії до 19 березня включно.

МЗС Австрії пішло на такий крок після повідомлень у ЗМІ про те, що Росія може використовувати своїх дипломатів для розвідувальної діяльності. 

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У матеріалі повідомлясь, що 23 акредитовані при російському посольстві дипломати в останні роки були залучені до розвідувальної діяльності. В свою чергу, ексголова МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка нині живе в Росії, нібито мала допомагати в отриманні інформації зі свого відомства.

Водночас, МЗС Австрії заявило у коментарі Die Presse, що цей план за участі Кнайсль не вийшов за межі "стадії планування".

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