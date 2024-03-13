Україна має зробити свій внесок у консолідацію поневолених народів РФ, — військовий Ігор Шолтис

Протистояння України та Росії триватиме до того моменту, коли одна із держав впаде. Щоб прискорити розвал держави-агресора, сьогодні українці мають допомогти поневоленим народам Росії.

Таку думку обговорили учасники чергового випуску проєкту "Про війну" — керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко, офіцер управління 12-ої бригади “Азов” НГУ Дмитро “Дипломат” і гість у студії — військовослужбовець ЗСУ Ігор Шолтис.

Ігор Шолтис переконаний, що велика кількість народів, які проживають на території Російської Федерації, може стати для цієї держави серйозним дестабілізаційним фактором та зіграти на користь Україні.

"Це відбуватиметься циклічно з точки зору протистояння України і росіян до тотального розпаду однієї з держав, яка виявиться міцнішою під час цього протистояння. Наш позитив у тому, що Україна є мононаціональною державою, а в Російській Федерації є величезна кількість поневолених народів, робота з якими є теж нашим величезним завданням. І наша стійка позиція та героїчна міцність під час бойових дій є дуже великою послугою для цих поневолених народів", — сказав він.

За словами військового, зараз Україні варто працювати над консолідацією поневолених народів Росії. Однак важливо, щоб об'єднані вони були проти Москви, при цьому відкинувши на задній план конфліктні питання один до одного.

"Важливо, аби ми зробили свій вклад в їхню консолідацію, для того, аби вони ставали єдиним дієвим механізмом поки що всередині Російської Федерації", — зазначив Ігор Шолтис.

Нагадаємо, зараз у суспільстві все частіше висловлюють думку, що розвал Російської Федерації – це питання часу, і ключову роль у цьому процесі зіграють поневолені народи Росії. Зокрема, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов нещодавно заявив, що Захід повинен готуватися до фрагментації РФ. Зокрема, він звернув увагу на зимові протести у Башкортостані на підтримку місцевого політв'язня та зазначив, що ці події свідчать про початок процесу розпаду РФ.