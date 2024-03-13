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"Європейська Солідарність" заликає повернути пленарні засідання

Навіть у березні 2022 року парламент працював ефективніше, зазначають у фракції.

"Європейська Солідарність" заликає повернути пленарні засідання
"Європейська Солідарність"
Фото: eurosolidarity.org

Фракція «Європейська Солідарність» звернулася до Голови ВР з вимогою повернутися до проведення пленарних засідань. Про це йдеться у заяві партії, опублікованій на сайті "ЄС".

"Минулого тижня було скасоване пленарне засідання, на якому мали розглядати важливі законопроєкти, наступний тиждень також має бути пленарним, але планують скасувати й ці пленарні засідання через відрядження керівництва ВР. Спроби перекласти з хворої голови на здорову, що начебто опозиція хоче ставити на обговорення поправки до законопроєктів, не витримують жодної критики. Це робота депутатів – подавати і розглядати поправки в комітетах і на пленарних засіданнях, аби вдосконалити законопроєкти", - наголошують в "Євросолідарності". 

Там зазначають, що у березні парламент збереться на один день, аби проголосувати кілька постанов і ратифікацій.

"В цей час не розглянутим залишається законопроєкт про заборону московських попів, не готовий до другого читання законопроєкт про мобілізацію, законопроєкти, необхідні для отримання пакетів допомоги від МВФ, блокуються ініціативи опозиції, зокрема, створення ТСК щодо стану фортифікаційних споруд.

...Ми вимагаємо від керівництва ВР негайно повернутися до нормальної роботи парламенту, мінімум двох пленарних тижнів на місяць, години запитань до уряду, прозорості і виставлення діяльності, повернути у ВР журналістів, припинити блокувати міжпарламентську діяльність, адекватно формувати порядки денні пленарних засідань.

Ми вимагаємо, аби наступний тиждень, як і було заздалегідь сплановано і анонсовано депутатам, був пленарним. Аби 20-22 березня ми розглянули законопроєкт про заборону московської церкви, створення ТСК по стану фортифікаційних споруд, законопроєкти про бізнес-клімат, інші нагальні проєкти. Парламент воюючої країни не може збиратися раз на місяць. Навіть в березні-квітні 22 року ми працювали ефективніше", - зазначають у фракції. 

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