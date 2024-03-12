Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
У швейцарських Альпах знайшли тіла п'яти зниклих лижників
У швейцарських Альпах знайшли тіла п'яти зниклих лижників
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаПолітика

Зеленський підтвердив намір скоротити кількість міністерств

Це необхідно для перерозподілу коштів на оборону і захист.

Зеленський підтвердив намір скоротити кількість міністерств
Засідання Кабміну 19 січня 2024 року
Фото: Пресслужба уряду

Президент України підтвердив намір скоротити кількість урядових інституцій і міністерств. Це потрібно для акумуляції додаткових ресурсів на війну, сказав він у інтерв'ю Le Monde.

За словами президента, "є кроки щодо скорочення тих чи інших позицій". Яких саме – не уточнив.

Президент зазначив, що зараз пріоритетом для країни є оборона і захист цивільних.

"Якщо це потребує на час війни скорочення деяких інституцій і навіть міністерств – ми будемо це робити", – сказав він.

  • 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував скорочення кількості міністерств на третину та створення Центру уряду. Які саме міністерства приберуть – він не уточнив. 
  • У лютому президент Володимир Зеленський повідомив, що влада обговорює зменшення кількості міністерств і переформатування уряду через дефіцит коштів. 
  • Укрупнення міністерств шляхом злиття декількох в одне проводили і раніше. В деяких випадках їх доводилося розділяти назад. Ще в 2020 тодішній голова партії "Слуга народу" Корнієнко визнавав, що "укрупнення не завжди спрацювало". 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies