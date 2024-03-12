Зеленський підтвердив намір скоротити кількість міністерств

Це необхідно для перерозподілу коштів на оборону і захист.

Президент України підтвердив намір скоротити кількість урядових інституцій і міністерств. Це потрібно для акумуляції додаткових ресурсів на війну, сказав він у інтерв'ю Le Monde.

За словами президента, "є кроки щодо скорочення тих чи інших позицій". Яких саме – не уточнив.

Президент зазначив, що зараз пріоритетом для країни є оборона і захист цивільних.

"Якщо це потребує на час війни скорочення деяких інституцій і навіть міністерств – ми будемо це робити", – сказав він.