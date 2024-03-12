Зеленський підтвердив намір скоротити кількість міністерств

Президент України підтвердив намір скоротити кількість урядових інституцій і міністерств. Це потрібно для акумуляції додаткових ресурсів на війну, сказав він у інтерв'ю Le Monde.
За словами президента, "є кроки щодо скорочення тих чи інших позицій". Яких саме – не уточнив.
Президент зазначив, що зараз пріоритетом для країни є оборона і захист цивільних.
"Якщо це потребує на час війни скорочення деяких інституцій і навіть міністерств – ми будемо це робити", – сказав він.
- 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував скорочення кількості міністерств на третину та створення Центру уряду. Які саме міністерства приберуть – він не уточнив.
- У лютому президент Володимир Зеленський повідомив, що влада обговорює зменшення кількості міністерств і переформатування уряду через дефіцит коштів.
- Укрупнення міністерств шляхом злиття декількох в одне проводили і раніше. В деяких випадках їх доводилося розділяти назад. Ще в 2020 тодішній голова партії "Слуга народу" Корнієнко визнавав, що "укрупнення не завжди спрацювало".