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Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання, який був однією з рекомендацій ЄС

Впровадження доброчесного лобіювання є частиною вимог ЄС у боротьбі з олігархатом.

Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання, який був однією з рекомендацій ЄС
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання. Про це свідчать дані у картці законопроєкту 10337 на сайті Верховної Ради. 

 23 лютого цього року парламент ухвалив цей законопроєкт в цілому. 

Законопроєкт містить:

  • термінологію у сфері лобіювання
  • права та обов’язки суб’єктів лобіювання
  • методи впливу
  • правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання
  • створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є НАЗК
  • порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього
  • доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безкоштовний)
  • звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості
  • механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Впровадження доброчесного лобіювання є частиною вимог ЄС у боротьбі з олігархатом.

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