Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання, який був однією з рекомендацій ЄС

Впровадження доброчесного лобіювання є частиною вимог ЄС у боротьбі з олігархатом.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання. Про це свідчать дані у картці законопроєкту 10337 на сайті Верховної Ради.

23 лютого цього року парламент ухвалив цей законопроєкт в цілому.

Законопроєкт містить:

термінологію у сфері лобіювання

права та обов’язки суб’єктів лобіювання

методи впливу

правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання

створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є НАЗК

порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього

доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безкоштовний)

звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості

механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Впровадження доброчесного лобіювання є частиною вимог ЄС у боротьбі з олігархатом.