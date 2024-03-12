Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання, який був однією з рекомендацій ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання. Про це свідчать дані у картці законопроєкту 10337 на сайті Верховної Ради.
23 лютого цього року парламент ухвалив цей законопроєкт в цілому.
Законопроєкт містить:
- термінологію у сфері лобіювання
- права та обов’язки суб’єктів лобіювання
- методи впливу
- правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання
- створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є НАЗК
- порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього
- доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безкоштовний)
- звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості
- механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.
Впровадження доброчесного лобіювання є частиною вимог ЄС у боротьбі з олігархатом.