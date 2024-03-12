Зеленський: пропозиція відправити військових НАТО стосувалася тренувальних місій інструкторів, а не армій

Висловлені пропозиції щодо тренувальної місії військ НАТО на території України сприйняли "не до кінця адекватно", бо не зрозуміли деталі, вважає президент України Володимир Зеленський.
Про це він сказав у інтерв'ю французьким медіа BFM TV та Le Monde. Зеленський нагадав, що під час повномасштабного вторгнення українські війська займаються з іноземними інструкторами в третіх країнах.
"Ми обговорювали багато разів з партнерами. Не є секрет, що Україна відправляє свої війська за кордон і відправляла раніше на тренувальні місії", – сказав він.
Такі навчання провели і артилеристи, і сили спеціальних операціях, і інші. Зеленський сказав, що розповідав французькому президенту Еммануелю Макрону про пов'язані з цим процесом складнощі.
"Це перший раз я про це говорю, до речі, коли ми відправляли туди війська, і наші хлопці повертались, дякуючи тренувальним місіям різних країн, вони повинні були ще в Україні адаптуватись і пройти кілька місяців тренувань тут. І цей процес в два рази довшим між моментом людини, яку ви відправляєте на тренування, і можливістю прийти на поле бою. Тому сама пропозиція, що давайте скоротимо час, давайте тренувальну місію проводити одразу в Україні, адаптуючись до стану війни, який є. Я тут нічого не бачу, я впевнений, що це не йдеться, що армія Франції буде в Україні, а говоримо про тренувальні процеси", – сказав президент.
Він додав, що також іноземні військові можуть перебувати в Україні для ремонту західної техніки, щоб зекономити час на відправку за кордон.
"То чому не подумати країнам, щоб технічний персонал, щоб вони приїхали в Україну, щоб ліцензії отримали Україна і щоб копродукція, яка вигідна обом країнам, на прикладі «Цезаря»" (СБУ Caesar – Ред.) це вигідно Україні і Франції, бо завдяки тому, що «цезар»" себе позитивно показав на полі бою, ціна зростає, і це заробляє виключно Франція", – сказав президент.
Тому він не бачить нічого поганого в пропозиції Макрона щодо відправки відповідного персоналу для копродакшену і тренування. Слова Макрона про те, що нічого не можна виключати, на погляд Зеленського, стосуються не України, а Путіна. Поки Україна стоїть – війська Франції будуть на території Франції. А якщо Росія нападе на країну НАТО, то саме НАТО і буде вирішувати, як і в якій кількості відправляти чи не відправляти свої армії, пояснив український президент.
Контекст
- Резонансну заяву про можливість відправки військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон зробив ще в лютому, і відтоді в європейських столицях не припиняються викликані цими словами дискусії. Більшість країн ЄС уже сказала, що про допомогу Україні їхніми військами навіть мови не може бути, однак деякі країни, як Естонія, не такі категоричні. Прем'єрка Кая Каллас зазначила, що західним лідерам не можна виключати відправлення наземних військ в Україну.
- Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс сказав у середу, що він вдячний за дискусію, яку ініціював Макрон, додавши, що "нічого не можна знімати" з обговорення.
- Сам Макрон, коментуючи згодом свої ж слова, зазначив, що зроблена заява була спланованою.
- Президент України Володимир Зеленський говорив, що Макрон не обговорював із ним ймовірність відправлення військ, натомість обіцяв підняти з іншими лідерами тему нових ініціатив для допомоги українцям.
- Україна завжди наголошувала, що чужа армія їй не потрібна – потрібно озброїти всім необхідним свою, і саме на таку підтримку країна очікує.
- За даними LB.ua, про можливість відправки іноземних військ в Україну в ЄС дискутують вже деякий час, але поки що йдеться лише про можливість надання невідкладної допомоги у разі якоїсь критичної для України ситуації на фронті. Більше про це – в тексті "Чи прийдуть війська членів НАТО на український фронт і до чого тут Орбан".
- Макрон також провів зустріч із лідерами французьких партій, на яких, за словами присутніх політиків, дав зрозуміти, що в питанні допомоги Україні меж бути не може.
- Президент Чехії Петр Павел за тиждень після зустрічі із президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що війська НАТО могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, оскільки це не порушувало б жодних міжнародних правил. Він нагадав, що після нападу Росії на Крим і Донецьку та Луганську області натівські інструктори працювали на території України.