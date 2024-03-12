Зеленський: пропозиція відправити військових НАТО стосувалася тренувальних місій інструкторів, а не армій

Висловлені пропозиції щодо тренувальної місії військ НАТО на території України сприйняли "не до кінця адекватно", бо не зрозуміли деталі, вважає президент України Володимир Зеленський.

Про це він сказав у інтерв'ю французьким медіа BFM TV та Le Monde. Зеленський нагадав, що під час повномасштабного вторгнення українські війська займаються з іноземними інструкторами в третіх країнах.

"Ми обговорювали багато разів з партнерами. Не є секрет, що Україна відправляє свої війська за кордон і відправляла раніше на тренувальні місії", – сказав він.

Такі навчання провели і артилеристи, і сили спеціальних операціях, і інші. Зеленський сказав, що розповідав французькому президенту Еммануелю Макрону про пов'язані з цим процесом складнощі.

"Це перший раз я про це говорю, до речі, коли ми відправляли туди війська, і наші хлопці повертались, дякуючи тренувальним місіям різних країн, вони повинні були ще в Україні адаптуватись і пройти кілька місяців тренувань тут. І цей процес в два рази довшим між моментом людини, яку ви відправляєте на тренування, і можливістю прийти на поле бою. Тому сама пропозиція, що давайте скоротимо час, давайте тренувальну місію проводити одразу в Україні, адаптуючись до стану війни, який є. Я тут нічого не бачу, я впевнений, що це не йдеться, що армія Франції буде в Україні, а говоримо про тренувальні процеси", – сказав президент.

Він додав, що також іноземні військові можуть перебувати в Україні для ремонту західної техніки, щоб зекономити час на відправку за кордон.

"То чому не подумати країнам, щоб технічний персонал, щоб вони приїхали в Україну, щоб ліцензії отримали Україна і щоб копродукція, яка вигідна обом країнам, на прикладі «Цезаря»" (СБУ Caesar – Ред.) це вигідно Україні і Франції, бо завдяки тому, що «цезар»" себе позитивно показав на полі бою, ціна зростає, і це заробляє виключно Франція", – сказав президент.

Тому він не бачить нічого поганого в пропозиції Макрона щодо відправки відповідного персоналу для копродакшену і тренування. Слова Макрона про те, що нічого не можна виключати, на погляд Зеленського, стосуються не України, а Путіна. Поки Україна стоїть – війська Франції будуть на території Франції. А якщо Росія нападе на країну НАТО, то саме НАТО і буде вирішувати, як і в якій кількості відправляти чи не відправляти свої армії, пояснив український президент.

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