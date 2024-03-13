Пашинян пригрозив остаточним виходом Вірменії з ОДКБ

Голова вірменського уряду Нікол Пашинян вимагає пояснення від "партнерів" щодо зони відповідальності ОДКБ у його країні.
Як заявив політик на пресконференції, немає розуміння доцільності перебування Вірменії у військовому блоці, яким керує Кремль, після того, як Азербайджан повернув собі Нагірний Карабах, і ОДКБ у це жодним чином не втрутилася.
Пашинян хоче, щоб організація "відповідала очікуванням", інакше погрожує остаточно з неї вийти.
- Вірменія "заморозила" участь в ОДКБ.
- Країна зацікавлена у євроінтеграції на тлі бездіяльності ОДКБ і планує подати заявку на вступ до Євросоюзу.
- Вірменія ратифікувала Римський статут і може заарештувати Путіна, якщо він прибуде до країни.