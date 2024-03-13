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Пашинян пригрозив остаточним виходом Вірменії з ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії вимагає, щоб путінська організація "відповідала очікуванням".

Пашинян пригрозив остаточним виходом Вірменії з ОДКБ
Нікол Пашинян
Фото: EPA/UPG

Голова вірменського уряду Нікол Пашинян вимагає пояснення від "партнерів" щодо зони відповідальності ОДКБ у його країні.

Як заявив політик на пресконференції, немає розуміння доцільності перебування Вірменії у військовому блоці, яким керує Кремль, після того, як Азербайджан повернув собі Нагірний Карабах, і ОДКБ у це жодним чином не втрутилася.

Пашинян хоче, щоб організація "відповідала очікуванням", інакше погрожує остаточно з неї вийти.  

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