Вірменія розглядає можливість членства в ЄС, — Reuters

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що країна розглядає можливість подання заявки на членство в Європейському Союзі, пише Reuters.
Офіційний Єреван розглядає можливість подати заявку на членство в Європейському Союзі, оскільки прагне налагодити тісніші зв’язки із Заходом в умовах напруженості у відносинах з традиційним союзником Росією.
"Сьогодні у Вірменії широко обговорюється багато нових можливостей, і це не буде секретом, якщо я скажу, що це включає членство в Європейському Союзі", — сказав Мірзоян в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World.
Очільник МЗС Вірменії говорив у кулуарах дипломатичного форуму в турецькому місті Анталія.
Глава МЗС зауважив, що народ Вірменії має європейські прагнення. За словами Мірзояна, Євросоюз та США підтримують демократичні реформи у Вірменії.
- Кілька днів тому голова уряду Вірменії Нікол Пашинян провів закриту зустріч з депутатами парламенту, міністрами, секретарем Ради безпеки та керівництвом правлячої партії. Учасники зустрічі обговорювали питання, пов'язані з початком процесу вступу до ЄС.
- Вірменія стала 124-ю державою-учасницею Міжнародного кримінального суду. Від 1 лютого у країні набув чинності Римський статут, що і означає приєднання. Тепер країна може арештувати президента РФ Володимира Путіна, якщо він приїде у Вірменію.