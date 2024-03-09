США ввели санкції проти двох компаній, які підтримували ПВК "Вагнер" в Африці

Під обмеження потрапили компанії з Центральноафриканської Республіки Bois Rouge SARLU і російське ТОВ "Брокер експерт"

Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох компаній за їхнє сприяння ПВК "Вагнер" в Африці. Під санкції потрапили компанія з Центральноафриканської Республіки Bois Rouge SARLU і російське ТОВ "Брокер експерт", ідеться на сайті мінфіну США.

Американські активи обох компаній заморожені, співпраця з ними заборонена під загрозою вторинних санкцій.

Також у мінфіні повідомили, що лісопромислова компанія Bois Rouge SARLU уклала концесію на видобуток природних ресурсів в обмін на послуги, які ПВК "Вагнер" надавала владі Центральоно африканської республіки.

Відтоді компанія експортує тропічні породи деревини до Китаю, на Близький Схід, у Європу та Центральну Азію.

"Брокер експерт" штаб-квартира якої знаходиться в Санкт-Петербурзі постачала товари кільком пов'язаним із ПВК "Вагнер" компаніям в Африці, зокрема Bois Rouge SARLU.

"Росія намагалася використовувати ці компанії, щоб отримати додаткові доходи з-за кордону і просунути свої інтереси в Африці — часто на шкоду країнам, які приймають, їхнім інституціям і громадянам", — заявив заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон.