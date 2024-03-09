Зуби дракона та вогневі позиції: у Запорізькій області триває будівництво фортицікаційних споруд

Фортифікаційні споруди в Запорізькій області складаються з протитанкових ровів, "зубів дракона", шляхів сполучення, вогневих позицій та укриттів, побудованих за типовими проектами Міноборони.

У Запорізькій області триває зведення фортифікаційних споруд, серед яких протитанкові рови, "зуби дракона", шляхи сполучення, вогневі позиції та укриття.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Фортифікаційні споруди у Запорізькій області складаються з великої кількості компонентів починаючи з протитанкових ровів, зубів дракона, ходів сполучення, вогневих позицій, укриттів.

"Безпосередньо на території Запорізької області ми будуємо (фортифікаційні споруди, — ред.) спільно з військовими. Якусь частину будують безпосередньо військові, якусь частину цивільні підрядники, де це можливо. Вони складаються з великої кількості компонентів починаючи з протитанкових ровів, розстановкою зубів дракону, розтягується ягоза, путанки. Все те, що може сповільнити сповільнити чи зупинити проходження ворожої техніки, — каже Федоров.

Також він зазначив, ті задачі та строки, які ставлять військові, будуть виконані. Федоров також зазначив, що Генеральна інспекція Міноборони контролює якість виконання робіт, а також якість оцінюють бригади, які в подальшому будуть нести служби в цих фортифікаційних спорудах.

За словами Федорова, ворог намагається заважати будівництву фортифікацій, завдаючи ударів по будівельній техніці.