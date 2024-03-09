У Часовому Ярі на Донеччині внаслідок обстрілів загинув чоловік

Російські окупанти 9 березня обстріляли з артилерії Часів Яр Донецької області. Загинув місцевий житель.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Смертельне поранення дістав 46-річний чоловік. Пошкоджено 2 багатоповерхівки", — ідеться в повідомленні.
Також вранці окупанти обстріляли Очеретине. Відомо про одного пораненого і пошкоджені приватні будинки.
Точні наслідки обстрілу встановлюють.
Впродовж доби під вогнем російської армії опинилися Часів Яр, Красногорівка, Сіверськ і Бахмутський район. Внаслідок обстрілів постраждали люди.