Наслідки обстрілу Херсона: постраждав семирічний хлопчик

Внаслідок нічного удару по багатоповерхівці Херсона постраждав 7-річний хлопчик. Прокуратура розпочала провадження.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За даними слідства, 8 березня близько 21:40 збройні сили рф завдали ракетного удару по Херсону. Акуботравму отримав 7-річний хлопчик. Його доставлено у лікарню", ідеться у повідомленні.

Також рятувальники деблокували літнє подружжя. Внаслідок вибуху пошкоджено багатоквартирні будинки.

Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).