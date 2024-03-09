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Наслідки обстрілу Херсона: постраждав семирічний хлопчик

Уночі окупанти скинули на багатоповерхівку авіабомбу.

Наслідки обстрілу Херсона: постраждав семирічний хлопчик
обстріли Херсона 9 березня 2024 року
Фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок нічного удару по багатоповерхівці Херсона постраждав 7-річний хлопчик. Прокуратура розпочала провадження.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За даними слідства, 8 березня близько 21:40 збройні сили рф завдали ракетного удару по Херсону. Акуботравму отримав 7-річний хлопчик. Його доставлено у лікарню", ідеться у повідомленні.

Також рятувальники деблокували літнє подружжя. Внаслідок вибуху пошкоджено багатоквартирні будинки. 

Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Уночі російська армія атакувала Херсон з авіації. Авіабомба влучила у багатоповерхівку, також є влучання у будівлю лікарні та припортову інфраструктуру.
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