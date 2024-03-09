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Уночі ворог вдарив по Херсону з авіації по багатоповерхівці

Через обстріли 2 людини загинули, ще 2 дістали поранення, одна з них – дитина.

Уночі ворог вдарив по Херсону з авіації по багатоповерхівці
Село Велетенське, Херсонщина, ворожий обстріл, 30 січня 2024
Фото: Херсонська ОВА

Уночі російська армія атакувала Херсон з авіації. Авіабомба влучила у багатоповерхівку, також є влучання у будівлю лікарні та припортову інфраструктуру.

Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби противник обстрілював Тягинку, Милове, Качкарівку, Білозерку, Томарине, Михайлівку, Ольгівку, Гаврилівку, Кізомис, Антонівку, Веселе, Козацьке, Велетенське, Приозерне, Софіївку, Станіслав, Садове, Придніпровське та місто Херсон.

Відомо про влучання у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджені 4 багатоповерхівки та 30 приватних будинків.  Також є влучання у дві адмінбудівлі, дитячий садок, газогони, гаражне приміщення та автівки.

"Вночі ворог вдарив по Херсону з авіації. Було зафіксовано влучання авіабомби у багатоповерхівку. Також внаслідок обстрілів в обласному центрі пошкоджено медичну установу та припортову інфраструктуру", — повідомив Прокудін. 

Через російську агресію 2 людини загинули, ще  2 дістали поранення, одна з них – дитина.

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