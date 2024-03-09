У Дніпропетровській області безпілотник влучив у промислове підприємство

У ніч на 9 березня у Криворізькому районі ворожий безпілотник влучив у промислове підприємство, ще п'ять вдалося збити силам ППО.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“П'ять безпілотників збили оборонці неба над Криворізьким районом цієї ночі. Але було і влучання по промисловому підприємству. Там виникла пожежа”, — ідеться у повідомленні.

Також росіяни цілили по Нікопольському району. Там ворог бстріляв Марганець й одне із сіл громади. Випустили понад 10 снарядів з важкої артилерії.