У Дніпропетровській області безпілотник влучив у промислове підприємство

У ніч на 9 березня у Криворізькому районі ворожий безпілотник влучив у промислове підприємство, ще п'ять вдалося збити силам ППО.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“П'ять безпілотників збили оборонці неба над Криворізьким районом цієї ночі. Але було і влучання по промисловому підприємству. Там виникла пожежа”, — ідеться у повідомленні.
Також росіяни цілили по Нікопольському району. Там ворог бстріляв Марганець й одне із сіл громади. Випустили понад 10 снарядів з важкої артилерії.