Головне за п’ятницю, 8 березня: бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, Зеленський в Туреччині

Бої під Авдіївкою, 74 бойові зіткнення, ворожі обстріли, візит віцепрезидента Єврокомісії. Яким запам’ятається 744-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 74 бойові зіткнення.

Ворог завдав сімох ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

На Авдіївському напрямку відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 8 березня – в нашій новині.

Росіяни влучили FPV-дроном у цивільне авто у Вовчанську на Харківщині. Трагедія сталася 8 березня близько 15-ої години, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка.

"Зі слів свідків, у авто могла перебувати ще одна особа", - додав Синєгубов.

Сьогодні росіяни вдарили дроном по спецавтомобілю рятувальників. На щастя, обійшлося без жертв.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом наголосив, що Україна готова до подальших кроків, скоординованих з сусідніми державами-членами ЄС та Єврокомісією, які забезпечать деблокування кордону, відновлення експорту та транзиту української продукції.

Шмигаль привітав ініціативу Єврокомісії щодо залучення Європейського інвестиційного банку та ЄБРР до реалізації ініціатив зі збільшення спроможності Шляхів солідарності.

“Завдяки відновленню діяльності Координаційної платформи з питань експорту української аграрної продукції за координуючої ролі особисто пана Валдіса Домбровскіса ми можемо констатувати прогрес у виробленні спільних рішень. При цьому українська сторона щоденно підтверджує високу якість української агропродукції, що постачається до держав-членів ЄС”, – сказав Денис Шмигаль.

Він відзначив конструктивний підхід Єврокомісії щодо продовження автономних заходів з лібералізації торгівлі для України до червня 2025 року.

Подробиці – в новині.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини в оборонній сфері і на урядовому рівні, і на рівні компаній двох держав досягнуто домовленостей про спільні проєкти.

“Провів зустріч із представниками оборонно-промислового комплексу Туреччини – ми готові рухатися максимально оперативно в реалізації проєктів, які ми обговорювали. І я дуже задоволений розмовою з компаніями та бізнесом Туреччини, а отже, і тими результатами, які будуть, впевнений, – вони будуть сильними”, - зазначив Зеленський.

Президент запевнив, що є готовність швидко розв'язувати всі питання щодо економічної співпраці, зокрема у відбудові, а також у просуванні необхідних нашим народам двосторонніх угод.

Сьогодні ж була підписана угода, яка спрощує торгівлю України й Туреччини, та усуває перешкоди для бізнесу.

Також укладено низку важливих документів на рівні міністерств оборони.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що під загрозою російського військового вторгнення є Молдова, країни Балтії і Казахстан. Про це він сказав у інтерв'ю Бруно Веспі.

Щодо Молдови у Росії вже був план нападу. Його вдалося зірвати, зокрема завдяки зусиллям української розвідки, яка зібрала і передала дані молдовській стороні. Молдова підготувалася і не дала росіянам можливості зробити швидкий заколот проти влади.

Зеленський вважає, що зараз військовий наступ на Молдову може бути однією з цілей РФ.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!