Російські окупанти агітують молодь в Криму вступати до армії РФ

Напередодні закінчення навчального року в тимчасово окупованому Криму влада посилила агітацію щодо вступу до лав збройних сил РФ.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
“Агітатори з військкомату здійснюють обхід навчальних закладів та пропонують замість строкової служби укласти контракт, аби мати змогу набрати “добровольців” та відправити їх на фронт”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, під час екскурсій також проводять агітацію, а молодь зганяють на масові заходи з пропагандистськими концертами.
- Російські окупанти мають намір побудувати в Сімферополі військово-спортивне містечко для навчання школярів військовим професіям.
-
Раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що фактично у всіх школах Криму росіяни проводять мілітаризацію дітей. Американський Інститут вивчення війни також зазначав, що російські окупаційні адміністрації продовжують примусову мілітаризацію українських дітей, які мешкають на окупованих територіях.
-
Після початку повномасштабного вторгнення в кримських школах почали проводити так звані "уроки мужності", на які приходять російські військовослужбовці. Також на навчальних закладах встановлюють меморіальні таблички загиблим учасникам війни та обладнають у класах "парти героїв". Крім того, діти плетуть маскувальні сіті, шиють труси для солдатів і роблять окопні свічки. А учні вишів у кількох регіонах країни працюють на більш серйозному виробництві – виготовляють дрони.
-
Мілітаризацію дітей росіяни почали ще після захоплення Криму в 2014 році. Так, наприклад, у 2018 році під час святкування Дня міста в Джанкої окупанти влаштували показовий виступ дітей, під час якого вони кидалися один на одного з багнетами, ножами, лопатами і шашками.
-
Росіяни намагаються знищити самоідентифікацію українських дітей на окупованих територіях. Вони намагаються переконати, що вони росіяни, а української нації не існує.