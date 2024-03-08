Російські окупанти агітують молодь в Криму вступати до армії РФ

Таким чином окупанти хочуть набрати людей, яких можна буде відправити на фронт.

Напередодні закінчення навчального року в тимчасово окупованому Криму влада посилила агітацію щодо вступу до лав збройних сил РФ.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

“Агітатори з військкомату здійснюють обхід навчальних закладів та пропонують замість строкової служби укласти контракт, аби мати змогу набрати “добровольців” та відправити їх на фронт”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час екскурсій також проводять агітацію, а молодь зганяють на масові заходи з пропагандистськими концертами.