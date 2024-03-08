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Російська армія завдала авіаудару по Греківці на Луганщині

Окупанти випустили по Греківці чотири касетні бомби.

Російська армія завдала авіаудару по Греківці на Луганщині
Росіяни завдала авіаудару по Луганщині
Фото: Скріншот з відео

Росіяни завдали авіаудару по деокупованій Греківці у Луганській області.

Про це повідомила пресслужба поліції Луганської області.

“Вранці окупанти поцілили по Греківці 4-ма ракетами РБК-500”, - розповіли в поліції.

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РБК-500 - це касетна бомба, що важить 500 кг. Вона споряджена 545 касетними боєприпасами. При контакті з ними боєприпаси вибухають і вражають 304 стальними кульками людей на відстані до 70 метрів.

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