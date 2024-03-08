Україна отримала право на проведення чотирьох змагань ITF Juniors

Федерація тенісу України досягла домовленості з Міжнародною федерацією тенісу (ITF) і TENNIS EUROPE щодо проведення міжнародних рейтингових змагань на українській території попри війну з Росією.
Про це повідомляє Федерація тенісу України.
Відтак упродовж цього року наша держава отримала право на проведення чотирьох змагань ITF Juniors і двох турнірів TENIS EUROPE третьої Категорії (у вікових категоріях до 14 та до 16 років).
Змагання відбуватимуться у так званому «закритому» режимі, що означає учать лише представників нашої держави.
"Всі турніри заявлені в міжнародному календарі, рейтинг буде обраховуватися відповідно до існуючих правил. Українським гравцям випадає унікальна нагода заробити перші залікові пункти в світову табель про ранги", - зазначили у Федерації.