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Україна отримала право на проведення чотирьох змагань ITF Juniors

Змагання відбуватимуться у так званому «закритому» режимі, що означає учать лише представників нашої держави. 

Україна отримала право на проведення чотирьох змагань ITF Juniors
Фото: Facebook/Федерація Тенісу України

Федерація тенісу України досягла домовленості з Міжнародною федерацією тенісу (ITF) і TENNIS EUROPE щодо проведення міжнародних рейтингових змагань на українській території попри війну з Росією.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Відтак упродовж цього року наша держава отримала право на проведення чотирьох змагань ITF Juniors і двох турнірів TENIS EUROPE третьої Категорії (у вікових категоріях до 14 та до 16 років). 

Змагання відбуватимуться у так званому «закритому» режимі, що означає учать лише представників нашої держави. 

"Всі турніри заявлені в міжнародному календарі, рейтинг буде обраховуватися відповідно до існуючих правил. Українським гравцям випадає унікальна нагода заробити перші залікові пункти в світову табель про ранги", - зазначили у Федерації.

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