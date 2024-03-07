Збірна України з футболу проведе контрольний матч зі збірною Молдови

Матч відбудеться в Кишиневі на стадіоні “Зімбру”.

Збірна України з футболу 11 червня зіграє матч зі збірною Молдови.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

“На прохання тренера збірної України Сергія Реброва в червні для національної команди буде організовано три контрольні матчі”, - зазначили в УАФ.

Матч відбудеться в Кишиневі на стадіоні “Зімбру”.

Дати проведення ще двох контрольних матчів, як і суперники, будуть повідомлені після підписання відповідних контрактів.