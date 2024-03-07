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Збірна України з футболу проведе контрольний матч зі збірною Молдови

Матч відбудеться в Кишиневі на стадіоні “Зімбру”.

Збірна України з футболу проведе контрольний матч зі збірною Молдови
Збірна україни з футболу
Фото: EPA/UPG

Збірна України з футболу 11 червня зіграє матч зі збірною Молдови.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

“На прохання тренера збірної України Сергія Реброва в червні для національної команди буде організовано три контрольні матчі”, - зазначили в УАФ.

Матч відбудеться в Кишиневі на стадіоні “Зімбру”.

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Дати проведення ще двох контрольних матчів, як і суперники, будуть повідомлені після підписання відповідних контрактів.

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