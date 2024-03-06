Top Rank оголосив наступного суперника абсолютного чемпіона світу японця Іноуе Наоя

Компанія Top Rank оголосила, що Наоя Іноуе (26-0, 23 KO) захищатиме титул абсолютного чемпіона світу в другій найлегшій вазі проти колишнього чемпіона світу в двох дивізіонах Луїса Нері (35-1, 27 KO) 6 травня на арені Tokyo Dome, повідомляє sport.ua.

“Наоя Іноуе – найкращий у світі боєць, який вражає мене щоразу, коли виходить на ринг. Луїс Нері – складний суперник, але я цілком упевнений, що Іноуе зробить свою роботу на очах у більш ніж 50 000 уболівальників у Tokyo Dome”, – сказав глава Top Rank Боб Арум.

Також у рамках цього вечора боксу пройде ще кілька чемпіонських поєдинків: