>
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

​​30 ветеранів і військових вперше представляють Україну на змаганнях United States Air Force Trials 2024

Ураїнсці змагаються у дев'яти адаптивних видах спорту.

​​30 ветеранів і військових вперше представляють Україну на змаганнях United States Air Force Trials 2024
Зібрна України
Фото: Комітет молоді і спорту ВР

Українські ветерани та військовослужбовці, які отримали важкі поранення вперше представляють нашу державу на престижних ігри United States Air Force Trials 2024, які проходять у Лас-Вегасі (США). Змагання тривають з 4 по 16 березня.

Про це повідомив Комітет молоді і спорту Верховної ради України. 

Національну збірну команду представлять 30 спортсменів, які ще у грудні пройшли відбір на Всеукраїнських змаганнях з адаптивних видів спорту.

"Основна ціль змагань – залучити ветеранів та військових до занять спортом, популяризувати реабілітацію через спортивні заходи серед ветеранів", – йдеться у повідомленні. 

Національна збірна змагатиметься у дев'яти адаптивних видах спорту: стрільба з лука, легка атлетика, велосипедний спорт, паверліфтинг, веслування на тренажерах, волейбол сидячи, плавання, баскетбол на кріслах колісних та регбі на кріслах колісних.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies