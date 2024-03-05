​​30 ветеранів і військових вперше представляють Україну на змаганнях United States Air Force Trials 2024

Українські ветерани та військовослужбовці, які отримали важкі поранення вперше представляють нашу державу на престижних ігри United States Air Force Trials 2024, які проходять у Лас-Вегасі (США). Змагання тривають з 4 по 16 березня.

Про це повідомив Комітет молоді і спорту Верховної ради України.

Національну збірну команду представлять 30 спортсменів, які ще у грудні пройшли відбір на Всеукраїнських змаганнях з адаптивних видів спорту.

"Основна ціль змагань – залучити ветеранів та військових до занять спортом, популяризувати реабілітацію через спортивні заходи серед ветеранів", – йдеться у повідомленні.

Національна збірна змагатиметься у дев'яти адаптивних видах спорту: стрільба з лука, легка атлетика, велосипедний спорт, паверліфтинг, веслування на тренажерах, волейбол сидячи, плавання, баскетбол на кріслах колісних та регбі на кріслах колісних.