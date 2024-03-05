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Колишній генеральний секретар Української асоціації футболу вийшов із СІЗО

Як і у випадку Андрія Павелка, Юрій Запісоцький буде ознайомлюватися із матеріалами слідства вдома, а не за ґратами.

Колишній генеральний секретар Української асоціації футболу вийшов із СІЗО
Юрій Запісоцкий та Андрій Павелко
Фото: facebook.com/ffukraine

Юрій Запісоцький, який за часів головування Андрія Павелка був генеральним секретарем Української асоціації футболу, вийшов на свободу. Скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою апеляційним судом сам ексфункціонер підтвердив спортивному виданню "Трибуна".

Запісоцький, як і колишній президент УАФ Андрій Павелко, є підозрюваним у справі про розкрадання коштів під час будівництва заводу з виготовлення штучних футбольних полів. У слідчому ізоляторі він перебував з літа минулого року.

Досудове слідство у цій справі вже завершене, підозрювані мають можливість ознайомитися з матеріалами.

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