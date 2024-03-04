​Збірна України з дзюдо завершила етап серії Grand Slam в Узбекистані із "бронзою"

У Ташкенті пройшов черговий етап міжнародної серії Grand Slam із дзюдо.

Про це повідомляє Укрінформ.

України представляли чотири учасники. Єдину нагороду здобув Михайло Свідрак, який став бронзовим призером турніру у ваговій категорії до 81 кг.

Після поразки у чвертьфіналі від бельгійця Маттіаса Кассе вихованець Наддвірнянської школи дзюдо на шляху до п'єдесталу переміг Ведата Албайрака з Туреччини та азербайджанця Омара Раджаблі.

Назар Вісков (до 60 кг) завершив виступ на стадії 1/16 фіналу, Антон Савицький (до 100 кг) та Євгеній Балецький (понад 100 кг) - в 1/8 фіналу.

На турнірі виступали 495 спортсменів із 68-ми країн світу.

Наступним стартом у дзюдоїстів буде етап серії Гран-прі (Grand Prix) у Лінці (Австрія) 8-10 березня. А черговий етап серії Grand Slam відбудеться у Тбілісі (Грузія) 22-24 березня.