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Ярослава Магучіх виборола срібну нагороду на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні

Перше місце посіла австралійка Оліслагерс.

Ярослава Магучіх виборола срібну нагороду на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні
Ярослава Магучіх (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, який проходить у Глазго, відбувся фінал у стрибках у висоту.

Про це повідомляє Укрінформ.

Ярослава Магучіх взяла висоту 1,97 м, а вже висоту 1,99м не змогла підкорити з трьох спроб.

Таким чином Магучіх стала “срібною” призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні.

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“Золото” змагань здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка взяла 1,99 м з третьої спроби. Висоту 2,02 вона підкорити не змогла.

Ще одна українка, Юлія Левченко, посіла 9-те місце з результатом 1,88 м.

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