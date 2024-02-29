Французького футболіста Поля Погба дискваліфікували на чотири роки

Погба заявив, що подасть на це рішення апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні.

Півзахисника “Ювентуса” Поля Погба дискваліфікували за вживання допінгу на чотири роки. Француз збирається подавати апеляцію на це рішення.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Національний антидопінговий трибунал погодився з аргументами антидопінгової прокуратури та присудив Погба максимальне покарання.

В свою чергу, француз заявив, що подасть на це рішення апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні.

Раніше, 11 вересня, у пробі Погба виявили метаболіти тестостерону неендогенного походження. Пробу він здав після матчу 1 туру Серії А проти Удінезе (3:0), в якому француз на поле не виходив.

Тоді повідомлялося, що півзахисник прийняв заборонену речовину за порадою свого друга-лікаря, який придбав препарат у США.

Як стало відомо у жовтні, повторна допінг-проба Погба також показала позитивний результат тестостерону.

Після першої проби, у вересні, “Ювентус” повідомив про тимчасове усунення півзахисника, крім того команда розглядає розірвання контракту з французом.