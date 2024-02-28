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«Дронарня» готує інженерів БпЛА за підтримки FAVBET Tech Новини компаній

«Дронарня» готує інженерів БпЛА за підтримки FAVBET Tech
Інженери «Дронарні» за робочими станціями

Нещодавно українська IT-компанія FAVBET Tech оголосила про партнерство з майстернею дронів «Дронарнею» — лабораторією БпЛА, що працює як R&D-центр та зосереджується на розробці і впровадженні нових технологій у сфері безпілотних авіаційних систем.

Партнерство FAVBET Tech та «Дронарні» має на меті допомогти українським військовим та збільшити виробництво дронів для фронту. Дві команди також займатимуться спільними науково-дослідними проєктами.

Сьогодні учасники «Дронарні» займаються збіркою дронів під потреби власних підрозділів. Основні цілі — це розвідка та бойові задачі. Частина вже має власних «пташок», які планують покращувати завдяки знанням здобутим на курсі.

«Ми дуже раді, коли наші учасники розгортають польові майстерні для ремонту і сервісу дронів після проходження курсу нашої інженерної ініціативи. Завдяки співпраці з FAVBET Tech, сьогодні ми маємо ще більше ресурсів для якісної підготовки наших військовослужбовців», — розповідають у «Дронарні».

Інженери «Дронарні» за робочими станціями
Інженери «Дронарні» за робочими станціями

Дрони — один з найефективніших засобів ураження ворожих сил в арсеналі українського війська. Тому важливо, щоб українські військові не лише вміли керувати дронами, а й мали необхідні інженерні навички по збірці, сервісу та ремонту FPV-дронів.

Саме такі знання дають захисникам «Дронарня» разом з FAVBET Tech — українською IT-компанією, що спеціалізується на розробці високонавантажених систем та з перших днів повномасштабного вторгнення розробляє ПЗ для потреб ЗСУ.

«Проєкти, подібні «Дронарні», мають зростати та ставати не поодинокими ініціативами, а системним явищем. Значення дронів у сучасній війні складно переоцінити, тому Україні важливо мати розгалужену технологічну та освітню інфраструктуру, здатну закривати потребу у досвідчених військових спеціалістах у цій галузі. Роботу в цьому напрямі ми зараз вважаємо пріоритетом для компанії», — розповідає СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

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