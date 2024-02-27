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Полтавській “Ворсклі” дозволили грати із вболівальниками на трибунах

При цьому кількість глядачів не має перевищувати 1 тис. осіб.

Полтавській “Ворсклі” дозволили грати із вболівальниками на трибунах
Матч на стадіоні ФК "Ворскла"
Фото: Пресслужба ФК "Ворскла"

ФК “Ворскла” виконав всі умови організації заходів безпеки глядачів на трибунах стадіону і всіх учасників футбольного матчу.

Про це повідомила пресслужба ФК “Ворскла”.

Завдяки цьому футбольному клубу дозволили проводити офіційні зустрічі на стадіоні “Ворскла” в сезоні 2023/2024 з глядачами.

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При цьому кількість глядачів не має перевищувати 1 тис. осіб.

У ФК наголосили, що всі кошти, отримані від проведення матчів на домашній арені “Ворскли”, будуть спрямовані на допомогу ЗСУ.

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