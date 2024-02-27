Полтавській “Ворсклі” дозволили грати із вболівальниками на трибунах

При цьому кількість глядачів не має перевищувати 1 тис. осіб.

ФК “Ворскла” виконав всі умови організації заходів безпеки глядачів на трибунах стадіону і всіх учасників футбольного матчу.

Про це повідомила пресслужба ФК “Ворскла”.

Завдяки цьому футбольному клубу дозволили проводити офіційні зустрічі на стадіоні “Ворскла” в сезоні 2023/2024 з глядачами.

При цьому кількість глядачів не має перевищувати 1 тис. осіб.

У ФК наголосили, що всі кошти, отримані від проведення матчів на домашній арені “Ворскли”, будуть спрямовані на допомогу ЗСУ.