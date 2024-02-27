Віктор Циганков вдруге поспіль забив за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії

"Жирона" українських футболістів Артема Довбика та Віктора Циганкова розгромила "Райо Вальєкано" у 26-му турі чемпіонату Іспанії – 3:0, повідомляє Суспільне Спорт.

До матчу команда Мічела підходила із серією з трьох матчів без перемог: у лютому каталонці зіграли внічию із "Сосьєдадом" (0:0), програли "Реалу" (0:4) та "Атлетіку" (2:3).

Циганков відзначився голом лише в попередньому матчі в Більбао. Натомість "суха" серія Довбика до гри на "Монтіліві" тривала від 21 січня, коли форвард збірної України хеттриком доклався до розгрому "Севільї" (5:1).

Віктор Циганков відкрив рахунок у матчі на 52-й хвилині. Першим дотиком з набігання вінгер замкнув результативну передачу від Мігеля Гутьєрреса.

Циганков міг забивати ще за хвилину до епізоду з голом: українець входив до штрафного майданчика з лівого флангу, але м'яч після його удару зафіксував воротар.

На 57-й хвилині українці "Жирони" на двох майже організували другий гол господарів. Циганков виконав простріл до центру штрафного майданчика, де Довбик на підступах до воротарської зони запустив м'яча значно вище воріт.

Довбик завершив матч на 73-й хвилині — поступився місцем на полі Крістіану Стуані. Удар з передачі Циганкова так і залишився для українця єдиним у матчі.

Віктор продовжував матч до 89-ї хвилини, перш ніж його замінили на Пабло Торре. За матч українець виконав два удари, віддав 29 прицільних передач і понад 40 разів зустрічався з м'ячем.

Вже без українців у складі "Жирона" довела рахунок до розгромного. Дублем за п'ять хвилин відзначився бразилець Савіо, що довершив першу перемогу каталонців від 28 січня.

Від 76-ї хвилини "Райо Вальєкано" догравав поєдинок у меншості, після вилучення Пепа Чаваррії за дві жовті картки протягом двох хвилин.

"Жирона" завдяки мінімальній перемозі обійшла в таблиці "Барселону" та повернула собі друге місце Ла Ліги. Відстань команди від "Реала" становить шість очок.

Циганков забив свій шостий гол за "Жирону" в сезоні 2023/24. Також у доробку вінгера — три результативні передачі в матчах Ла Ліги.

У неділю, 3 березня, "Жирона" зіграє проти "Мальорки", яка в січні вибила команду Мічела з розіграшу Кубка Іспанії (2:3).