Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Росії на рішення про зупинення членства у МОК

Суд вважає, що "Виконавчий комітет МОК не порушив принципи законності, рівності, передбачуваності та пропорційності".

Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Росії на рішення про зупинення членства у Міжнародному олімпійському комітеті.

Про це повідомляє український Національний олімпійський комітет.

Як відомо, торік у жовтні МОК відреагував на вимогу українського комітету щодо створення на окупованих територіях України олімпійських рад у складі Олімпійського комітету Росії. МОК зупинив його членство. Тоді РФ подала апеляцію на це рішення.

23 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) розглянув скаргу російської сторони і не задовольнив її.

"Комісія CAS, яка відповідає за цю справу, відхилила апеляцію і підтвердила рішення, що оскаржується, встановивши, що Виконавчий комітет МОК не порушив принципи законності, рівності, передбачуваності та пропорційності", - йдеться у повідомленні суду.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив, що це рішення не пов’язане з виступами росіян на Олімпіаді, але "це меседж, що такій організації як ОКР не місце в олімпійському русі та в МОК".

"Це іміджеве рішення. Є маленькі перемоги, а є іміджеві перемоги та поразки. Це іміджева поразка Росії, а для нас це іміджева перемога", - вважає Гутцайт.