Генштаб: Найбільше атак росіян відбулося на Мар’їнському напрямку - 31

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіяни у районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 31 раз намагався прорвати оборону наших військ, але успіху не мав.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом упродовж доби відбулись 58 бойових зіткнень.

Ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 - по зенітних ракетних комплексам противника. Підрозділи ракетних вдарили по пункту управління, трьох артилерійських засобах, складу боєприпасів та по двох РЛС ЗРК “Тор” противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 23 лютого така: