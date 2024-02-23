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​На війні в Україні загинув литовець-мінометник із 92 бригади ЗСУ

Трагедія сталася під Бахмутом.

​На війні в Україні загинув литовець-мінометник із 92 бригади ЗСУ
Литовський доброволець Тадас Тумас
Фото: Із сайту 15min

23 лютого стало відомо про загибель добровольця з Литви Тадаса Тумаса на позивний "Гігант", повідомляє видання 15min.

Боєць служив у 92 окремій штурмовій бригаді ЗСУ. Інформацію про загибель підтвердив керівник місії інструкторів в Україні Сігітас Маляускас.

Як розповів Маляускас, литовець і українець перевозили міни на передову під Бахмутом, коли в їхнє авто влучив російський FPV-дрон.

"Відповідно до службових обов'язків він був мінометником. Але, як це часто [буває] у бойових діях, він виконував різні обов'язки - і як водій, і як стрілець, і як розвідник", - розповів Маляускас.

Литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас зазначив, що інформація про загибель Тумаса дійшла до посольства. Рідних і близьким "Гіганта" уже повідомили про трагедію. 

"Гігант" воював в Україні три місяці. Попрощаються з ним на Майдані Незалежності у Києві, опісля тіло кремують і прах перевезуть до Литви.

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