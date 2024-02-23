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Для України важлива участь Китаю в Саміті миру, - Жовква

Діалог із китайською стороною триває.

Для України важлива участь Китаю в Саміті миру, - Жовква
Фото: ОПУ

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква наголосив, що для України важлива участь Китаю в Саміті миру.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Діалог із китайською стороною триває. Для нас дуже важлива, я це ще раз підтверджую, участь Китаю в Саміті миру, який планує українська сторона... Сьогодні над цим працює вже не лише українська і швейцарська сторони. Партнери України мають, зокрема, свої відносини з китайською стороною", - сказав Жовква.

Він нагадав, що Китай дуже чітко виступав за те, що поведінка в ядерній сфері, яку демонструє країна-агресор, є неприпустимою.

  • Глобальний саміт миру цього року проведуть у Швейцарії. Президент Зеленський говорив, що заходу можуть долучатися всі країни, які поважають "наш суверенітет і територіальну цілісність". Президент хотів би бачити країни Глобального Півдня, а також лідерів країн, які долучилися до заходу в Давосі.
  • В кінці січня голова ОП Андрій Єрмак озвучив подробиці підготовки Глобального саміту миру і можливу участь Росії в ньому.
  • Україна офіційно запросила на саміт лідера КНР Сі Цзіньпіна.
  • Китай має тісні зв'язки з Росією і утримується від критики її вторгнення в Україну. Водночас Пекін заявляє, що суверенітет і територіальну цілісність усіх держав необхідно поважати. Раніше Китай запропонував свою допомогу посередника у російсько-українській війні.
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