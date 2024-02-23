Для України важлива участь Китаю в Саміті миру, - Жовква

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква наголосив, що для України важлива участь Китаю в Саміті миру.
Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Діалог із китайською стороною триває. Для нас дуже важлива, я це ще раз підтверджую, участь Китаю в Саміті миру, який планує українська сторона... Сьогодні над цим працює вже не лише українська і швейцарська сторони. Партнери України мають, зокрема, свої відносини з китайською стороною", - сказав Жовква.
Він нагадав, що Китай дуже чітко виступав за те, що поведінка в ядерній сфері, яку демонструє країна-агресор, є неприпустимою.
- Глобальний саміт миру цього року проведуть у Швейцарії. Президент Зеленський говорив, що заходу можуть долучатися всі країни, які поважають "наш суверенітет і територіальну цілісність". Президент хотів би бачити країни Глобального Півдня, а також лідерів країн, які долучилися до заходу в Давосі.
- В кінці січня голова ОП Андрій Єрмак озвучив подробиці підготовки Глобального саміту миру і можливу участь Росії в ньому.
- Україна офіційно запросила на саміт лідера КНР Сі Цзіньпіна.
- Китай має тісні зв'язки з Росією і утримується від критики її вторгнення в Україну. Водночас Пекін заявляє, що суверенітет і територіальну цілісність усіх держав необхідно поважати. Раніше Китай запропонував свою допомогу посередника у російсько-українській війні.