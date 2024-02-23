Для України важлива участь Китаю в Саміті миру, - Жовква

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква наголосив, що для України важлива участь Китаю в Саміті миру.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Діалог із китайською стороною триває. Для нас дуже важлива, я це ще раз підтверджую, участь Китаю в Саміті миру, який планує українська сторона... Сьогодні над цим працює вже не лише українська і швейцарська сторони. Партнери України мають, зокрема, свої відносини з китайською стороною", - сказав Жовква.

Він нагадав, що Китай дуже чітко виступав за те, що поведінка в ядерній сфері, яку демонструє країна-агресор, є неприпустимою.