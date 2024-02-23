​Заступника голови Запорізької облради відправили під варту

СБУ і НАБУ викрили на корупції заступника голови Запорізької облради та його спільників

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до заступника голови Запорізької обласної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 3 028 000 грн.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки:

прибувати до слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді, суду на першу вимогу;

не залишати Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Строк дії запобіжного заходу – до 18 квітня 2024 року включно.

Як повідомлялося, заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата піймали на хабарі. Посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу. За це він мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також провести фінансові операції в інтересах фінустанов.