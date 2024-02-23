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​Заступника голови Запорізької облради відправили під варту

Строк дії запобіжного заходу – до 18 квітня 2024 року включно.

​Заступника голови Запорізької облради відправили під варту
СБУ і НАБУ викрили на корупції заступника голови Запорізької облради та його спільників
Фото: СБУ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до заступника голови Запорізької обласної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 3 028 000 грн.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

  • У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки:
  • прибувати до слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді, суду на першу вимогу;
  • не залишати Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Строк дії запобіжного заходу – до 18 квітня 2024 року включно.

Як повідомлялося, заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата піймали на хабарі. Посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу. За це він мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також провести фінансові операції в інтересах фінустанов.

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