​Заступника голови Запорізької облради відправили під варту

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до заступника голови Запорізької обласної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 3 028 000 грн.
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
- У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки:
- прибувати до слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді, суду на першу вимогу;
- не залишати Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Строк дії запобіжного заходу – до 18 квітня 2024 року включно.
Як повідомлялося, заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата піймали на хабарі. Посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу. За це він мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також провести фінансові операції в інтересах фінустанов.