Атака на Одесу і Дніпро та удар по підприємству зі свійськими тваринами в Мокра Рокитне: як минула доба

По Чернігівській області за добу росіяни провели вісім обстрілів (41 вибух). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів та ракетних систем залпового вогню, зафіксовано також приліт FPV-дрону. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 44 вибухи з мінометів та РСЗВ. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили десять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади.

У Дніпропетровській п'ять безпілотників знищили оборонці неба цієї ночі. Є "прильот" по девʼятиповерхівці у Дніпрі, ще ворог поцілив по підприємству. З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. У потрощеному будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами. Не припиняв агресор й обстріли Нікопольського району. Вогнем артилерії накривав райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджені два підприємства, три приватні будинки. Побиті господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі. За вчорашній день на район було 20 атак. Більшість з них – дронами-камікадзе, також – артилерійські обстріли. Вибухи лунали в райцентрі, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах. Побиті комунальне та промислове підприємства, десять будинків, три господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Без світла – майже 1400 родин. Люди не постраждали.

У Херсонській за добу ворог здійснив 287 обстрілів (1716 снарядів). Влучив у житлові квартали населених пунктів області, стільникову вежу у Бериславському районі, припортову інфраструктуру та архівну установу у Херсоні. Зранку 22 лютого окупанти обстріляли Львове Бериславського району. Один з "прильотів" – по житловому будинку. Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель 59 років, який перебував на подвірʼї. У Бериславі під удар ворожого безпілотника потрапив місцевий житель. Окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на чоловіка, 49 років. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг. Потерпілого шпиталізували. Йому надають медичну допомогу. Ввечері російська армія обстріляла Новотягинку. Постраждав 72-річний чоловік на подвірʼї власної оселі. В нього діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення плеча. Потерпілого шпиталізували. Уночі ворог обстріляв центральний район Херсона з РСЗВ. В наслідок обстрілу пошкоджені будівлі та цивільний автомобіль. Інформація про потерпілих не надходила. За добу одна людина загинула, двоє дістали поранення.

У Луганській вчора із різного типу озброєння окупанти відкривали вогонь навколо Макіївки та Невського. Втім, місцевій військовій адміністрації все ж вдалося привезти до двох наших сіл тижневий запас хліба. Його роздано жителям Новолюбівки та Невського. Минулої доби загарбники вдарили 13 безпілотниками. Атакували росіяни поблизу Тернів, що південніше Невського. За добу противник здійснив 148 обстрілів (518 снарядів) по позиціях наших військ.

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка. Близько ночі зафіксовані влучання в населений пункт Мокра Рокитне. Унаслідок ворожого обстрілу безпілотниками пошкоджено приватне підприємство. Виявлено п'ять місць влучань: силосна яма; складський ангар; корівник – загинуло 10-15 голів; два влучання – в землю. Інформації щодо потерпілих не надходило. Дані уточнюються.

У Запорізькій ворог посилено атакує прифронтові населені пункти – зафіксовано 401 удар по дев'яти містах та селах області. Рашисти здійснили 16 РСЗВ-обстрілів Роботиного, а також атакували 105 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Новоданилівку й Новоандріївку. 280 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоданилівки, Новодарівки, Новоандріївки, Малинівки та П'ятихаток. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби: Бердичі, Предтечине, Костянтинопольське, Уманське, Керамік, Дружба, Північне, Курахове, Мирноград, Полтавка. Пошкоджено 23 житлових будинків, будівля енергоблоку Курахівської ТЕС, десять цивільних автомобілів, два причепи, два вантажних автомобіля, дві будівлі зерносховищ, будівля школи інтернату, 480 тон зернових, майстерня. На Донеччині за добу: один загиблий та 19 поранених.

В Одеській вночі ворог атакував область ударними дронами типу Shahed-131/136 та ракетами типу Х-31П і Х-22. Три людини загинуло. Наші сили ППО знищили дев'ятьдронів-камікадзе, а ракети втратили бойову спроможність у повітрі. Один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні міста Одеси. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала. Також під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих.

У Миколаївській вчора ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії та Очакову. Постраждалих немає. Також учора та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади. Без постраждалих. Цієї ночі ворог обстріляв з артилерії населений пункт Галицинівської громади. Постраждалих немає.