Сили оборони ліквідували ще тисячу російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 408 240 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1000 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 408 240 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 408240 (+1000) осіб

танків - 6526 (+3)

бойових броньованих машин -12410 (+37)

артилерійських систем - 9916 (+49)

РСЗВ - 999 (+2)

засоби ППО - 682 (+2)

літаків - 339 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7628 (+32)

крилаті ракети - 1903 (+0)

кораблі / катери - 25 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 12960 (+36)

спеціальна техніка - 1575 (+9).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА противника.