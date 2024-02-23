Сили оборони ліквідували ще тисячу російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1000 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 408 240 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 408240 (+1000) осіб
- танків - 6526 (+3)
- бойових броньованих машин -12410 (+37)
- артилерійських систем - 9916 (+49)
- РСЗВ - 999 (+2)
- засоби ППО - 682 (+2)
- літаків - 339 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7628 (+32)
- крилаті ракети - 1903 (+0)
- кораблі / катери - 25 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12960 (+36)
- спеціальна техніка - 1575 (+9).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА противника.