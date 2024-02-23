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Сили оборони ліквідували ще тисячу російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 408 240 військових.

Сили оборони ліквідували ще тисячу російських окупантів
Фото: скрін відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1000 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 408 240 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 408240 (+1000) осіб
  • танків - 6526 (+3)
  • бойових броньованих машин -12410 (+37) 
  • артилерійських систем - 9916 (+49) 
  • РСЗВ - 999 (+2) 
  • засоби ППО - 682 (+2) 
  • літаків - 339 (+0) 
  • гелікоптерів - 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7628 (+32)
  • крилаті ракети - 1903 (+0)
  • кораблі / катери - 25 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12960 (+36)
  • спеціальна техніка - 1575 (+9).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА противника.

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