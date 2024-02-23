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Мінфін США: у новому санкційному списку понад 500 позицій

Про нові обмеження щодо російських компаній та осіб стане відомо у п'ятницю.

Мінфін США: у новому санкційному списку понад 500 позицій
ілюстративне фото
Фото: Наша Нива

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо стверджує, що у новому санкційному списку, який має бути оприлюднений у п'ятницю, містяться понад 500 компаній та осіб, пов'язаних з російською агресією проти України. Слова посадовця передає Reuters.

Перш за все сакнції будуть спрямовані на військово-промисловий комплекс Росії, проте цим не обмежаться. Також США хочуть покарати ті компанії в інших країнах, які надають російському виробництву можливість отримувати заборонені для них товари та компоненти. "Мета полягає в тому, щоб вони не могли виробляти зброю", - зазначив Адеємо.

Санкції стосуватимуться також осіб, причетних до смерті Олексія Навального.

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