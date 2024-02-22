Українських дітей вчили любити Росію за гроші ЮНІСЕФ і ООН, – "Схеми"

"Відпочинок" українських дітей в "ідеологічних" таборах Білорусі у 2022 році співфінансував фонд ООН ЮНІСЕФ.

Щонайменше 2442 дитини за перші півтора року повномасштабного вторгнення незаконно вивезли з окупованих українських міст до Білорусі в різноманітні дитячі табори.

Такі дані оприлюднила Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я у листопаді минулого року, йдеться у розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми".

Як пишуть у розслідуванні, дітей вивозили на так званий "відпочинок", а по факту у таборах українським дітям нав'язують прорадянські наративи та мілітаризують їх. Наприклад, влаштовують зустрічі з білоруськими силовиками, дають потримати зброю та дозволяють позувати із нею для фото, а також організовують дозвілля під пісні російської естради на воєнну тематику.

Журналістам "Схем" вдалося поспілкуватися з батьками дітей і самими дітьми про ці поїздки до Білорусі, зустрічі з авторитарним лідером країни Лукашенком та організацію такого "відпочинку".

Розслідувачі з'ясували, що за влаштуванням таких програм, крім білоруських, стояли і міжнародні організації, наприклад, білоруський Червоний Хрест, ООН та ЮНІСЕФ.

За даними з витоку внутрішньої документації про діяльність білоруського Червоного Хреста, яку журналісти отримали завдяки "кіберпартизанам", організацію так званого відпочинку для українських дітей із окупованих територій у Білорусі в 2022 році, окрім білоруського Червоного Хреста, забезпечувало представництво ЮНІСЕФ у Білорусі.

Це відбувалося у рамках програми "Гуманітарна допомога дітям-біженцям з України в літній період: організація оздоровлення й підготовка до навчального року".

Журналісти відзначають, що у серпні 2022 року для дітей із окупованих регіонів України білоруський ЮНІСЕФ спільно із білоруським Червоним Хрестом організовував їхнє розміщення у літніх таборах "Берьозка" (Гродненська область, Білорусь) і "Липки" (Вітебська область, Білорусь).

Для українських дітей у таборі "Берьозка" проводили розважальні заходи, під час яких діти перевдягалися у військову форму країни-агресорки, виконувалися проросійські воєнні пісні гурту "Любе".

У таборі "Липки" дітям організовували зустрічі з білоруською міліцією, під час якої знайомили зі зброєю.

Журналісти звернулися до представництва фонду ЮНІСЕФ у Білорусі з проханням прокоментувати свою участь у організації так званого відпочинку у 2022 році українських дітей у Білорусі. Також журналісти відправили запит у штаб-квартиру організації у США. Однак станом на момент виходу матеріалу відповідей не отримали. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі журналістам заявив, що ЮНІСЕФ перестав фінансувати подібні програми.