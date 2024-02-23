Зеленський: Шмигаль і профільні міністр нині будуть на кордоні з Польщею

Глава українського уряду Денис Шмигаль і профільні міністри 23 лютого мають прибути на кордон із Польщею через протести польських фермерів.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з главою уряду Данії Метте Фредеріксен у Львові.
"Наш прем'єр-міністр з міністрами, які працюють над питанням експорту, імпорту та товарообігу між тими чи іншими державами, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, агропромисловий комплекс, керівники прикордонної служби - ця група на чолі з прем'єр-міністром сьогодні буде на кордоні з Польщею", - сказав Зеленський.
Глава держави додав, що "чи будуть польські колеги - це їх особисте рішення" і підкреслив, що "завтра ми не можемо бути. Завтра у нас два роки цієї боротьби".
Зеленський наголосив, що українська сторона готова бути на кордоні, маючи пропозиції та рішення, щоб врегулювати ситуацію. Також Президент сказав, що польські фермери блокують продукцію, що йде транзитом через їхню країну.
"Блокуються продукти, які йдуть транзитом. Прем'єр про це сказав неодноразово... Для нас важливо зберегти наші відносини. Але також дуже важливо зберегти правду. Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми знайшли нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, то це трішки поза європейським законодавством. Ми готові й будемо робити все, щоб розв’язати це питання», – підкреслив Зеленський.
Ситуація на кордоні з Польщею
- 9 лютого польські фермери відновили блокування українського кордону. Це сталося після того, як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною. Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони домоглися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.
- Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України.
- Через польську блокаду кордону Україна планує прокласти додатковий маршрут через Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня.
- 22 лютого Президент України у спеціальному зверненні закликав польського прем'єра та членів його уряду прибути на кордон із Україною та провести зустріч із українськими колегами, аби вирішити питання блокади. Він також запросив представників ЄС.
- Польський президент Анджей Дуда заявив, що підтримує пропозицію українського колеги Володимира Зеленського щодо зустрічі високопосадовців обох країн на кордоні.
- Згодом польський прем’єр Дональд Туск заявив, що Польща включить прикордонні переходи з Україною та ділянки доріг і залізничних колій до переліку критичної інфраструктури. Це має забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога надійде українській стороні без затримок".