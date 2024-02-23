Зеленський: Шмигаль і профільні міністр нині будуть на кордоні з Польщею

"Чи будуть польські колеги - це їх особисте рішення", - додав глава держави, зазначивши, що не знає про їхнє рішення щодо присутності на зустрічі.

Глава українського уряду Денис Шмигаль і профільні міністри 23 лютого мають прибути на кордон із Польщею через протести польських фермерів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з главою уряду Данії Метте Фредеріксен у Львові.

"Наш прем'єр-міністр з міністрами, які працюють над питанням експорту, імпорту та товарообігу між тими чи іншими державами, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, агропромисловий комплекс, керівники прикордонної служби - ця група на чолі з прем'єр-міністром сьогодні буде на кордоні з Польщею", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що "чи будуть польські колеги - це їх особисте рішення" і підкреслив, що "завтра ми не можемо бути. Завтра у нас два роки цієї боротьби".

Зеленський наголосив, що українська сторона готова бути на кордоні, маючи пропозиції та рішення, щоб врегулювати ситуацію. Також Президент сказав, що польські фермери блокують продукцію, що йде транзитом через їхню країну.

"Блокуються продукти, які йдуть транзитом. Прем'єр про це сказав неодноразово... Для нас важливо зберегти наші відносини. Але також дуже важливо зберегти правду. Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми знайшли нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, то це трішки поза європейським законодавством. Ми готові й будемо робити все, щоб розв’язати це питання», – підкреслив Зеленський.

Ситуація на кордоні з Польщею