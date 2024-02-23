Міністр оборони пояснив, що в центрі повістки не вручають.

Олександр Сирський і Рустем Умєров у центрі рекрутингу, що у Львові

Міністр оборони України Рустем Умєров і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідали перший центр рекрутингу у Львові.

Як повідомив Умєров, у центрі розповіли про ситуацію з набором кадрів до української армії та озвучили побоювання деяких відвідувачів.

"Працівники центру вже розповідають про перші історії успіху та (і таке ще трапляється) про побоювання окремих відвідувачів – чи не видають тут повісток. Рекрутери не є військовослужбовцями та не мають повноважень вручати повістки. Їхня робота – допомогти підбирати вакансії у Силах оборони та надавати консультації", - наголосив міністр.

Умєров додав, що наразі в центрі працюють п’ятеро рекрутерів. Частина уже відслужили в армії, дехто прийшов зі сфери IT й хоче впровадити свій досвід рекрутингу у війську.

Рекрутинг і мобілізація в Україні