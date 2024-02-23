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Умєров і Сирський відвідали рекрутинговий центр у Львові

Міністр оборони пояснив, що в центрі повістки не вручають.

Умєров і Сирський відвідали рекрутинговий центр у Львові
Олександр Сирський і Рустем Умєров у центрі рекрутингу, що у Львові
Фото: скриншот відео

Міністр оборони України Рустем Умєров і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідали перший центр рекрутингу у Львові.

Як повідомив Умєров, у центрі розповіли про ситуацію з набором кадрів до української армії та озвучили побоювання деяких відвідувачів.

"Працівники центру вже розповідають про перші історії успіху та (і таке ще трапляється) про побоювання окремих відвідувачів – чи не видають тут повісток. Рекрутери не є військовослужбовцями та не мають повноважень вручати повістки. Їхня робота – допомогти підбирати вакансії у Силах оборони та надавати консультації", - наголосив міністр.

Умєров додав, що наразі в центрі працюють п’ятеро рекрутерів. Частина уже відслужили в армії, дехто прийшов зі сфери IT й хоче впровадити свій досвід рекрутингу у війську.

Рекрутинг і мобілізація в Україні

  • Цього місяця у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії. Це - пілотний проєкт Міністерства оборони спільно з Львівською міською радою.
  • Минулого року заступниця міністра оборони Наталія Калмикова і генеральний директор сервісу для пошуку роботи Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони. Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. Четвертою стала компанія Olx.ua.
  • У листопаді Міноборони повідомило, що проводитиме рекрутинг до Збройних сил через сайт Work.ua. Раніше Міноборони розпочало проєкт із рекрутингу з організацією Lobby X.
  • Також міністерство обговорює проведення рекрутингу до Сил оборони не загально до ЗСУ, а окремо до кожного виду військ. Це модель, яку використовують у США. Тоді види військ конкурують за мобілізаційний ресурс, пропагують свою ідеологію.
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