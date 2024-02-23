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Кабмін ухвалив рішення щодо створення Національного військово-меморіального кладовища

Шмигаль зазначив, що Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям нашої Батьківщини. 

Кабмін ухвалив рішення щодо створення Національного військово-меморіального кладовища
Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив ключове рішення щодо створення Національного військово-меморіального кладовища.

Він зазначив, що уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Мова йде про 515 млн гривень, які виділяють на будівництво та функціонування в цьому році.

Шмигаль також повідомив, що Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям нашої Батьківщини. 

“Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять. Для Міністерства у справах ветеранів це одне з головних завдань на цей рік”, – написав Шмигаль.

Нагадаємо, у грудні 2023 року парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища із Биківні у Гатне.

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