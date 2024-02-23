Бундестаг проголосував за надання Україні далекобійної зброї, але без Taurus
Бундестаг проголосував за надання Україні далекобійної зброї, але без Taurus
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків
​Дані Алвес – від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
​Дані Алвес – від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
Чи є шанс у донецького «Шахтаря» пройти марсельський бар’єр?
Чи є шанс у донецького «Шахтаря» пройти марсельський бар’єр?
"Пандемія шахрайства" в Україні: кількість справ б'є рекорди
"Пандемія шахрайства" в Україні: кількість справ б'є рекорди
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
ГоловнаСуспільствоВійна

Без допомоги для України Сили США в Європі можуть залишитися без фінансування вже до літа

Ці кошти мають вирішальне значення не лише для військових зусиль Києва, але й для ширших операцій армії американців у Європі та Африці.

Без допомоги для України Сили США в Європі можуть залишитися без фінансування вже до літа
Речник Об'єднаного командування армії США в Європі та Африці Мартін О'Доннел
Фото: CBS News

Якщо Конгрес найближчим часом не схвалить фінансування для України, Об'єднане командування армії США в Європі та Африці може залишитися без коштів вже до літа, пишуть CBS News.

“Зараз у нас достатньо коштів, але якщо нічого не зміниться, ми очікуємо, що гроші закінчаться до літа”, − сказав речник командування полковник Мартін О'Доннелл.

Видання зазначає, що це вперше військовий чиновник з верхівки відкрито заявляє про терміновість пакета фінансування для України. Ці гроші мають вирішальне значення не лише для військових зусиль Києва, але й для ширших операцій армії США у двох великих регіонах.

Підписуйтесь на наш Google News

Командування контролює підготовку українських військ і транспортування обладнання через Європу в Україну, а також навчання та оснащення військ США в регіоні. Усе це може зупинитися, якщо додаткове фінансування для України не буде схвалено.

“Армія «оплачує рахунки» за сотні мільйонів доларів, виділених США на військові потреби України, зокрема навчання, на кшталт тих, що проходять зараз у Польщі. Але якщо пакет допомоги не буде схвалено, О'Доннелл заявив, що до травня чи червня в армії США в Європі та Африці закінчаться гроші”, − зазначають CBS.

Відповідаючи на запитання, що конкретно станеться, якщо гроші все-таки закінчаться, О’Доннел сказав: “Не дуже хочеться про це думати. І про те, що ми робимо на двох континентах (у Європі та Африці), і щодо підтримки України. Це під загрозою”.

Він підкреслив, що говорив лише про бюджет і вплив на операції армії США в Європі та Африці, адже “за ними все ще стоїть Міністерство оборони”. “Тож, звісно, за нами стоїть армія, гроші можна перерозподілити, але знову ж таки грошей не так багато”, − зазначив військовий.

Що відбувається з голосуванням у США за допомогу Україні

  • Законопроєкт законодавців-центристів “Захист кордонів, захист демократії” представили минулого тижня. Він передбачає виділення Пентагону 66,32 мільярда доларів для підтримки країн, які є учасниками бойових дій, зокрема 47 мільярдів доларів для України і 10 мільярдів доларів для Ізраїлю.
  • Документ також містить положення про кордон, зокрема відновлення політики “Залишатися в Мексиці” на один рік і не включає гуманітарну допомогу для України, Смуги Гази й інших місць з війнами.
  • 13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
  • Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.
  • Проте вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Палата представників не ухвалить документ. Минулого тижня Джонсон достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.
  • На думку голови комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкла Маккола, законопроєкт можуть схвалити не раніше середини березня.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies