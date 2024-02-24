Росіяни збільшили обстріли Запорізької області, серед поранених двоє цивільних

Впродовж доби росіяни понад 600 разів вдарили по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів постраждали мирні жителі.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Рашисти посилили обстріли Запорізької області і поранили двох людей… Загалом за добу ворог наніс 614 ударів по 11 населених пунктах регіону», – повідомив Федоров.

У селі Таврійське ворог влучив по приватному будинку. Внаслідок чого постраждало молоде подружжя – 26-річний чоловік та його 28-річна дружина. Обох доправили до лікарні.

Також, 86 безпілотників росіяни запустили по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Малій Токмачці, Новоданилівці та Новоандріївці. Крім того, ворог 46 разів вдарив по кількох населених пунктах із РСЗВ, а також випустив 12 авіаснарядів. Водночас зафіксували 470 артилерійських обстрілів.