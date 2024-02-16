Американські конгресмени оприлюднили альтернативний законопроект щодо допомоги Україні та іншим союзникам

Двопартійна група конгресменів оприлюднила альтернативний законопроєкт, який містить положення про міжнародну допомогу США Україні, Ізраїлю, Тайваню та Індо-тихоокеанським державам. Також законопроєкт містить низку змін до міграційного законодавства.
Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.
“У частині допомоги Україні (як і іншим країнам) цей законопроект містить лише безпекову складову асигнувань у розмірі $47,69 млрд, з яких $13,77 млрд на переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів у оборонно-промислової бази США (USAI)”, - написала Оксана Маркарова.
Пані посол зазначила, що ці положення повністю повторюють аналогічну частину положень законопроекту HR 815, напередодні затвердженого в Сенаті 70 голосами, за виключенням терміну дії.
Раніше затверджений законопроєкт має діяти до 31.12.2024, у той час як новий законопроєкт розрахований на 1 рік з моменту прийняття, але не пізніше 30.09.2025.
Водночас інші елементи HR 815, як-от економічна допомога, програма FMF, гуманітарна допомога тощо - в стартовій версії відсутні.
“З урахуванням існування різних точок зору щодо підходів до питання надання допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню, а також існуванням бачення щодо продовження винайдення механізмів щодо вирішення міграційних проблем США, в Палаті Представників, вважається, що зазначений законопроект має на меті розпочати внутрішньопартійний діалог, який буде проходити протягом наступних двох тижнів”, - наголосила Маркарова.
Вона запевнила, що для України пріоритетним залишається переконати Палату підтримати виділення допомоги Україні - як військової і бюджетної, так і енергетичної та гуманітарної.
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Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України.
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Спікер Майк Джонсон відкидає проєкт через відсутність в ньому норм щодо захисту південного кордону США від мігрантів.
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Президент Байден закликав Джонсона негайно винести документ на голосування у Палаті представників.
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Поки невідомо, чи погодяться республіканці підтримати проєкт у Палаті представників, де вони мають більшість. Спікер Джонсон уже сигналізував, що проти цього. Він вважає, що спочатку треба вирішити власне питання кордону, а вже тоді допомагати іншим.
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Законопроєкт винятково про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без включення питання південного кордону створили після провалу великого законопроєкту в Сенаті.
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон так і не поставив на голосування законопроєкт Сенату про виділення 60 мільярдів доларів підтримки для України, скасував усі голосування, заплановані на п'ятницю, і достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.