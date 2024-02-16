Американські конгресмени оприлюднили альтернативний законопроект щодо допомоги Україні та іншим союзникам

У частині допомоги Україні цей законопроект містить лише безпекову складову асигнувань у розмірі 47,69 млрд доларів.

Двопартійна група конгресменів оприлюднила альтернативний законопроєкт, який містить положення про міжнародну допомогу США Україні, Ізраїлю, Тайваню та Індо-тихоокеанським державам. Також законопроєкт містить низку змін до міграційного законодавства.

Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.

“У частині допомоги Україні (як і іншим країнам) цей законопроект містить лише безпекову складову асигнувань у розмірі $47,69 млрд, з яких $13,77 млрд на переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів у оборонно-промислової бази США (USAI)”, - написала Оксана Маркарова.

Пані посол зазначила, що ці положення повністю повторюють аналогічну частину положень законопроекту HR 815, напередодні затвердженого в Сенаті 70 голосами, за виключенням терміну дії.

Раніше затверджений законопроєкт має діяти до 31.12.2024, у той час як новий законопроєкт розрахований на 1 рік з моменту прийняття, але не пізніше 30.09.2025.

Водночас інші елементи HR 815, як-от економічна допомога, програма FMF, гуманітарна допомога тощо - в стартовій версії відсутні.

“З урахуванням існування різних точок зору щодо підходів до питання надання допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню, а також існуванням бачення щодо продовження винайдення механізмів щодо вирішення міграційних проблем США, в Палаті Представників, вважається, що зазначений законопроект має на меті розпочати внутрішньопартійний діалог, який буде проходити протягом наступних двох тижнів”, - наголосила Маркарова.

Вона запевнила, що для України пріоритетним залишається переконати Палату підтримати виділення допомоги Україні - як військової і бюджетної, так і енергетичної та гуманітарної.