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Американські конгресмени оприлюднили альтернативний законопроект щодо допомоги Україні та іншим союзникам

У частині допомоги Україні цей законопроект містить лише безпекову складову асигнувань у розмірі 47,69 млрд доларів.

Американські конгресмени оприлюднили альтернативний законопроект щодо допомоги Україні та іншим союзникам
Конгрес США
Фото: EPA/UPG

Двопартійна група конгресменів оприлюднила альтернативний законопроєкт, який містить положення про міжнародну допомогу США Україні, Ізраїлю, Тайваню та Індо-тихоокеанським державам. Також законопроєкт містить низку змін до міграційного законодавства.

Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.

“У частині допомоги Україні (як і іншим країнам) цей законопроект містить лише безпекову складову асигнувань у розмірі $47,69 млрд, з яких $13,77 млрд на переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів у оборонно-промислової бази США (USAI)”, - написала Оксана Маркарова.

Пані посол зазначила, що ці положення повністю повторюють аналогічну частину положень законопроекту HR 815, напередодні затвердженого в Сенаті 70 голосами, за виключенням терміну дії. 

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Раніше затверджений законопроєкт має діяти до 31.12.2024, у той час як новий законопроєкт розрахований на 1 рік з моменту прийняття, але не пізніше 30.09.2025. 

Водночас інші елементи HR 815, як-от економічна допомога, програма FMF, гуманітарна допомога тощо - в стартовій версії відсутні.

“З урахуванням існування різних точок зору щодо підходів до питання надання допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню, а також існуванням бачення щодо продовження винайдення механізмів щодо вирішення міграційних проблем США, в Палаті Представників, вважається, що зазначений законопроект має на меті розпочати внутрішньопартійний діалог, який буде проходити протягом наступних двох тижнів”, - наголосила Маркарова.

Вона запевнила, що для України пріоритетним залишається переконати Палату підтримати виділення допомоги Україні - як військової і бюджетної, так і енергетичної та гуманітарної. 

  • Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України.

  • Спікер Майк Джонсон відкидає проєкт через відсутність в ньому норм щодо захисту південного кордону США від мігрантів.

  • Президент Байден закликав Джонсона негайно винести документ на голосування у Палаті представників. 

  • Поки невідомо, чи погодяться республіканці підтримати проєкт у Палаті представників, де вони мають більшість. Спікер Джонсон уже сигналізував, що проти цього. Він вважає, що спочатку треба вирішити власне питання кордону, а вже тоді допомагати іншим. 

  • Законопроєкт винятково про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без включення питання південного кордону створили після провалу великого законопроєкту в Сенаті.

  • Спікер Палати представників США Майк Джонсон так і не поставив на голосування законопроєкт Сенату про виділення 60 мільярдів доларів підтримки для України, скасував усі голосування, заплановані на п'ятницю, і достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.
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