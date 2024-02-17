Підтримка вступу до ЄС, посилення ППО і заморозка активів Росії: які гарантії дала Німеччина Україні
Підтримка вступу до ЄС, посилення ППО і заморозка активів Росії: які гарантії дала Німеччина Україні
Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається
Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Криза монобільшості чи парламенту: що насправді відбувається у Раді?
Криза монобільшості чи парламенту: що насправді відбувається у Раді?
У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій
У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Конгресмени обох партій працюють над варіантами рішень щодо допомоги Україні
Конгресмени обох партій працюють над варіантами рішень щодо допомоги Україні
Провальна репетиція для Сунака: лейбористи виграли довибори у Британії (оновлено)
Провальна репетиція для Сунака: лейбористи виграли довибори у Британії (оновлено)
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
ГоловнаСвіт

Росія витратила 1,3 трильйона доларів на війну в Україні, – Reuters

Ще 10 млрд доларів Москва втратила через скасуванняя продажу зброї.

Росія витратила 1,3 трильйона доларів на війну в Україні, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Росія витратила на розгортання та утримання своїх військ для повномасштабної війни проти України 211 мільярдів доларів. Крім цього, РФ втратила 10 мільярдів доларів через скасування продажу своєї зброї, пише Reuters з посиланням на анонімного чиновника США.

За даними неназваного чиновника, війна обійшлася Росії в 1,3 трильйона доларів, які раніше передбачалося витратити на економічне зростання до 2026 року. Росіяни втратили пораненими або вбитими 315 тисяч осіб від початку вторгнення.

"Я не думаю, що ми так багато говоримо про втрати, які Росія вже понесла і продовжує нести", — сказав чиновник.

За його словами, з лютого 2022 року українські війська знищили або пошкодили в Чорному морі щонайменше 20 середніх і великих кораблів ВМФ Росії та один танкер під російським прапором.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 400 300 своїх військових, за минулу добу — 1210.

Україна знищила або пошкодила 8 російських кораблів у Чорному морі. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила в Україні 401 350 військових. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies