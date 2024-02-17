Росія витратила 1,3 трильйона доларів на війну в Україні, – Reuters

Росія витратила на розгортання та утримання своїх військ для повномасштабної війни проти України 211 мільярдів доларів. Крім цього, РФ втратила 10 мільярдів доларів через скасування продажу своєї зброї, пише Reuters з посиланням на анонімного чиновника США.

За даними неназваного чиновника, війна обійшлася Росії в 1,3 трильйона доларів, які раніше передбачалося витратити на економічне зростання до 2026 року. Росіяни втратили пораненими або вбитими 315 тисяч осіб від початку вторгнення.

"Я не думаю, що ми так багато говоримо про втрати, які Росія вже понесла і продовжує нести", — сказав чиновник.

За його словами, з лютого 2022 року українські війська знищили або пошкодили в Чорному морі щонайменше 20 середніх і великих кораблів ВМФ Росії та один танкер під російським прапором.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 400 300 своїх військових, за минулу добу — 1210.

Україна знищила або пошкодила 8 російських кораблів у Чорному морі. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила в Україні 401 350 військових.