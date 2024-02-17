Перший транш за програмою Ukraine Facility Україна може отримати вже у першій половині березня

Єврокомісія працює над тим, щоб Україна змогла отримати перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 млрд євро уже в першій половині березня.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми завершуємо законодавчий процес у Європарламенті, але він іде за планом. І над виплатою ми працюємо вже в першій половині березня. Це якщо все піде за планом", – зазначив він на Мюнхенській конференції з безпеки, присвяченого відновленню України.

Ця частина траншу є попереднім фінансуванням і будь-які умови для виділення цього першого траншу не висуваються.

Він додав, що надалі фінансування за програмою Ukraine Facility буде прив'язане до реалізації Плану відновлення України, роботу над яким український уряд завершить упродовж кількох тижнів після остаточного затвердження Ukraine Facility в ЄС.

"Ідея полягає в тому, що цей план необхідно узгодити з Європейською комісією, а потім він стане основою для подальших виплат", – пояснив Домбровскіс.

Домбровскіс також повідомив, що серед держав-членів ЄС є дебати з приводу того, чи включати доходи від заарештованих російських активів до джерел виділення EUR50 млрд за Ukraine Facility, чи ці кошти стануть додатковою підтримкою для України.

"Ці дебати поки що не принесли остаточних результатів. Але скоро ми готуватимемо з боку Єврокомісії нову пропозицію щодо другого кроку з використання доходів від російських активів", – зазначив віцепрезидент.

Він нагадав, що наразі досягнуто угоди – нульовий крок, який вніс юридичну ясність у те, що ці гроші не належать Росії.

"Крок перший: відповідні фінансові установи, центральні депозитарії цінних паперів повинні відкласти ці гроші на окремий рахунок. І ми висунемо пропозицію на другому етапі, а саме, що ці гроші підуть до бюджету ЄС для підтримки України. І я думаю, що саме тут слід вирішити цю дискусію", – описав ситуацію Домбровскіс.

Відповідаючи на запитання про можливість виділення Україні EUR18 млрд макрофіндопомоги вже 2024 року, як на це сподіваються в Києві, віцепрезидент Єврокомісії сказав, що "це те, що все ще обговорюється".

1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.

Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.

У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.

Бюджет програми Ukraine Facility передбачає окремий напрямок технічної підтримки, зокрема кошти на покриття відсотків за кредитами в рамках Ukraine Facility, що складатиме 3 млрд євро.